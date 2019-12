Lampionnen voor iedereen die met kanker te maken heeft

Iedereen heeft wel een verhaal over de ziekte kanker. KWF houdt deze maand daarom de actie Nederland Geeft Licht.

KWF Kankerbestrijding, bekende en onbekende Nederlanders startten de actie Nederland Geeft Licht maandagavond door in het Olympisch Stadion in Amsterdam een lampion te ontbranden voor een dierbare. Allemaal hebben zij op een of andere manier te maken gehad met kanker en zijn daarom als ambassadeur verbonden aan KWF.

De KWF-ambassadeurs maandagavond

De actie is bedoeld om iedereen, zo aan het einde van het jaar, een hart onder de riem te steken en geld op te halen voor kankeronderzoek. Via de website van KWF kunnen mensen een lampion doneren voor iemand die er niet meer is, een steuntje in de rug kan gebruiken of de ziekte heeft overwonnen.

Metro vroeg verschillende ambassadeurs naar hun verhaal.

Roy Donders.

‘Hopen op een stadion vol lampionnen’

Stylist Roy Donders: „Mijn opa is twee jaar geleden overleden aan de gevolgen van longkanker, daarom brand ik een lampion voor hem. Het was geen leuke tijd. Mijn opa was mijn tweede vader, een hele speciale man die altijd voor zijn kinderen en kleinkinderen klaarstond. Maar verder ben ik nog meer dierbaren verloren aan de ziekte. De buren van mijn ouders, de beste vriendin van mijn moeder. Ik heb het al zo vaak meegemaakt. Ik hoop dat deze actie iets teweegbrengt en dat het stadion 29 december vol met lampionnen ligt.”

Kim Lammers.

‘Eerste kerst zonder vader’

Ex-hockeyinternational Kim Lammers: „Ik zet mij in voor Nederland Geeft Licht omdat ik net als bijna iedereen een dierbare heb verloren aan kanker. Dit wordt mijn eerste kerst zonder mijn vader, die een jaar geleden na een kort ziekbed overleed aan longkanker. Zijn verlies is een groot gemis. Hij was een trouwe hockeysupporter en een hele goede man. “

Giel Beelen.

‘Iemand missen kan heel fijn zijn’

Radio-dj Giel Beelen: „We kennen allemaal wel iemand die aan deze ziekte lijdt. Zelf ben ik mijn vader en zus verloren aan kanker. Ik kan geen keuze maken tussen hen. Daarom heb ik voor allebei een lampion aangestoken. Mijn zus zou vrijdag 46 zijn geworden. Op zich wel een leeftijd die iedereen zou moeten kunnen bereiken. Onderweg hier naartoe bedacht ik mij dat het eigenlijk wel heel fijn kan zijn om iemand te missen. Dat vind ik het mooie aan dit evenement. We steken een lampion aan voor mensen die we missen en op dat moment zijn ze er weer even.”

Monic Hendrickx.

‘Vijftig jaar zonder papa'

Actrice Monic Hendrickx: „Vijftig jaar geleden kreeg ik voor het eerst met deze ziekte te maken, toen mijn vader eraan overleed. Toen ik net het woord papa op mijn lampion schreef, realiseerde ik me dat het woord zo’n onbekend woord is voor mij. Wat indruk op mij heeft gemaakt als kind is die strijd tegen kanker. Het steeds minder lichamelijk kunnen, terwijl je geestelijk nog door wil. je wilt je kinderen zien opgroeien, je wilt nog leven. Daarom denk ik dat een lichtje in de strijd voor mensen om mij heen, die tegen die rotziekte strijden, wel gepast is.”

Gordon.

‘Voor Beppie en haar man’

Zanger en presentator Gordon: „Mijn ouders kregen tegelijk longkanker en zijn eraan overleden. Dat zal ik van mijn leven niet vergeten. Ik ben anti-roken, ik haat roken. Hun ziekte heeft ons gezin enorm hard geraakt. Deze zomer werd ik wederom geconfronteerd met de ziekte toen mijn beste vriendin borstkanker kreeg. Gelukkig is dat goed afgelopen. Mijn lampion steek ik op voor de man van Beppie, mijn moeders beste vriendin. Hij lijdt aan mondkanker. Het is zo’n afschuwelijke ziekte. Zijn hele keel is verbrand door de chemokuren en hij kan niet meer slikken. Ik hoop dat ik hen hiermee een hart onder de riem kan steken.”

Vier meiden doneren een lampion voor hun vriendin Jelena.

‘Lampion voor een meisje van 3’

Ook waren er ervaringsdeskundigen bij, zoals Jelena (22). Zij overleefde een zeldzame tumor in haar neusholte: „In Groningen heb ik tijdens mijn behandelingen een meisje ontmoet van 3 jaar. Zij werd daar ook bestraald, vaak op hetzelfde moment als ik. Ik knutselde dingen voor haar en ben ook goede vriendinnen met haar moeder geworden. Anderhalve week geleden kreeg ik te horen dat ze het niet gaat redden. Dat is heel heftig om te horen. Daarom brand ik een lampion voor haar. Met mij gaat het sinds de zomer stukken beter en heb ik mijn studie Ondernemen en Management weer opgepakt. Ik droomde altijd van mijn eigen restaurant, maar dat is helaas nu te zwaar voor mij.”

Op 29 december worden tienduizenden lampionnen in het Olympisch Stadion ontbrand. Het evenement is live te zien om op SBS6 (18.30 uur). Ook een lampion doneren voor een dierbare? Ga naar kwf.nl.