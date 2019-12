Kerstpakketten inpakken bij de voedselbank met René Froger

Gelukkig is het niet heel koud vandaag, de deur van de loods in Rotterdam staat wagenwijd open. René Froger neemt de microfoon. Niet om te zingen, wel om iedereen te bedanken. En heel belangrijk: „Extra handjes zijn altijd nodig.”

Niemand verstaat hem, iedereen is in opperste concentratie, veel te druk. Een klein legertje gehuld in oranje Unox-jasjes, in rijen opgesteld langs een lopende band tussen grote pallets met kleurrijke producten. In een noodtempo schuiven de dozen over de rollers en gretige handen dumpen daar vakkundig de producten in. Pindakaas, Maltesers, aspergesoep, mix voor kwarktaart en pannenkoeken, perensap en zakken M&M’s. Het karton van de lege verpakkingen stapelt zich op bij hun voeten, al snel zijn de eerste pallets met voltooide pakketten gevuld. Hier is een goed geoliede machine aan het werk.

Foto: Tim van der Steen

Ruim 35.000 pakketten

Het startsein klonk een kwartier geleden voor de eerste shift bij de voedselbank in Rotterdam, ook in Ede is een team begonnen met het inpakken. 35.136 kerstpakketten worden in vijf dagen ingepakt en over het land verspreid.

De intekenlijsten waren in no-time gevuld. Personeel van NIBC staat hier in te pakken in de tijd van de baas. „Toch goed om op deze manier iets voor anderen te kunnen betekenen”, horen we Tessa (26) zeggen. Normaal werkt ze op de HR-afdeling, nu zorgt ze dat de kratten met flesjes ijsthee niet leegraken. Tessa helpt de voedselbank vandaag voor het eerst, zou ze het vaker gaan doen? „Ja, nu ik een keer heb meegeholpen misschien wel.”

Foto: Tim van der Steen

Koud zeil

Ze is van harte welkom. „Extra handjes zijn altijd nodig”, zegt zanger René Froger. In 2008 moest hij voor het programma Effe geen cent te makken een maand rondkomen onder de armoedegrens. „Het was een lesje nederigheid. Je wordt met de voeten op koud zeil gezet. Als je dan realiseert: er zijn mensen die dit elke dag hebben. Iedere dag het probleem dat er geen geld is.”

In Nederland leven ongeveer een miljoen mensen onder de armoedegrens en sinds het programma trekt Froger zich hun lot extra aan, daarom werd hij ambassadeur van de voedselbank. „Ik vind het vreselijk. Met name ook omdat er vaak kinderen bij betrokken zijn, die kunnen er niets aan doen. Als zo’n kind jarig is wil het uitdelen op school. Die worden soms gewoon thuisgehouden omdat er niets is om uit te delen.”

Foto: Tim van der Steen

Gratis gebracht

Negen jaar geleden begon Unilever met het inpakken van kerstpakketten voor de Rotterdamse voedselbank. Het was een lokaal initiatief dat inmiddels enorm is uitgegroeid. Mooi om te zien, een welkom extraatje voor de ontvangers. Voor zo’n eenmalige uitspatting is het wel eenvoudiger om mensen op de been te krijgen dan voor de normale gang van zaken.

„In de huidige situatie bevoorraden we 170 voedselbanken vanuit tien regionale distributiecentra”, zegt Jan van Veldhuizen, verantwoordelijk voor de voedselverwerving. Dat vraagt veel inspanning, zo’n 12.000 mensen zijn dagelijks in de weer om de reguliere pakketten bij de klanten thuis te krijgen. Voedsel is er gelukkig meestal genoeg, gratis gebracht door leveranciers zoals Unilever en Albert Heijn.

Foto: Tim van der Steen

Meer middelen nodig

Voor het grotere probleem moeten we wel een stapje terug, zegt Van Veldhuizen. „In Nederland leven een miljoen mensen onder de armoedegrens, daarvan voorzien we nu zo’n 150.000 mensen van voedsel.” Voor het overige deel zijn meer middelen nodig.

„We zitten echt te springen om vrijwilligers met specifieke kwaliteiten. Chauffeurs, coördinatoren en bedrijfsleiders komen we altijd tekort”, zegt Caroline van der Graaf-Scheffer, bestuurslid fondsenwerving en inkoop bij de voedselbank. Ook extra geld is altijd welkom. „We hebben geen loonkosten want iedereen werkt vrijwillig, maar we zijn een raar soort distributiebedrijf. Voor bijvoorbeeld huisvesting, gekoelde opslag, verzekeringen en distributie is zeker tien miljoen nodig.”

Foto: Tim van der Steen

Armoede in Nederland

Volgens het CBS lag de armoedegrens in 2018 voor een alleenstaande op 1.060 euro per maand, voor een paar was dat 1.460 euro. Met twee minderjarige kinderen was de grens voor een paar 2.000 euro en voor een éénoudergezin 1.600 euro.

In Nederland leven ongeveer een miljoen mensen onder die grens. De voedselbank voorziet daarvan pakweg 15 procent van voedselpakketten met een looptijd van maximaal drie jaar. Om de overige 85 procent te bereiken is extra geld en personeel nodig. Met name aan vrijwilligers met specialistische kennis is een tekort. Chauffeurs, coördinatoren en bedrijfsleiders zijn altijd welkom. „Daar zitten we echt om te springen.”