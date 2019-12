Kerstkaarten ieder jaar creatiever én persoonlijker

Een kerstkaart is dé manier om elkaar het ultieme kerstgevoel te bezorgen. Ook al worden er ieder jaar minder kerstkaarten verstuurd, we zijn wel een stuk creatiever geworden.

Het aantal kerstkaarten dat we versturen daalt ieder jaar. De oorzaak? Steeds meer mensen sturen een kerstgroet via de mail of sociale media. Dat de papieren variant aan populariteit verliest, vinden veel mensen jammer. Zo ook Jikkie Has: „Kerst is een tijd voor verbinding en een kerstkaart is een heel warm gebaar”, zegt ze. „Ik denk dat ik vroeger ruim 25 kerstkaarten kreeg, nu nog maar 10. Daardoor ging ik zelf ook steeds minder kaarten sturen. Uiteindelijk werden het zelfs appjes.”

Foto’s

We sturen dus minder papieren kaarten, maar het aantal bestellingen van online kerstkaarten groeit. Dit blijkt uit het jaarlijkse kerstkaartenonderzoek van Greetz, marktleider in Nederland op het gebied van online wenskaarten. Opvallend is ook dat we online vaker kerstkaarten versturen met een foto of een geheel eigen ontwerp. „We zien een duidelijke trend dat mensen creatiever bezig zijn. Zo worden er vaak foto’s gebruikt om familie, vrienden en kennissen een kerstgroet te brengen. Vooral gezinsfoto’s zijn erg populair”, zegt Stefan de Zomer van Greetz. „Het is leuk om te zien dat mensen er steeds meer tijd aan besteden om een persoonlijke kaart te maken.” Ook Marij Embregts is hartstikke creatief rond de Kerst, maar dit doet ze niet online. Zij stuurt ieder jaar zo’n 50 kerstkaarten die ze zelf in elkaar knutselt. „Ik ben eerst begonnen met het knippen van oude kaarten om daar nieuwe kaarten van te maken. Zonde om ieder jaar weg te gooien. Nu probeer ik ook zelf kaarten te maken”, vertelt ze. „Ik vind het heerlijk om daarmee bezig te zijn, ook al krijg ik niet van iedereen meer een kaart terug.”Steeds meer mannen

Kortom: we zijn een stuk creatiever geworden als het om kerstkaarten gaat. Ook blijkt uit het onderzoek dat we vaker op tijd zijn met het versturen van kerstkaarten. Voorgaande jaren vielen er nog een hoop kerstkaarten ná 25 en 26 december op de mat, maar dat aantal was afgelopen Kerst met maar liefst 45 procent gedaald. De dag waarop de meeste kerstwensen op de deurmat vallen is dinsdag 17 december.

Vrouwen versturen nog altijd de meeste kerstkaarten in Nederland. Afgelopen Kerst werd maar liefst 80 procent van de kerstkaarten door vrouwen verstuurd. Toch blijkt wel dat ook steeds meer mannen een kaartje versturen. Verwacht wordt dan ook dat komende kerst bijna een kwart van de kerstkaarten door mannen wordt verstuurd. „Deze stijging komt waarschijnlijk doordat het online steeds makkelijker wordt om een persoonlijke kaart te versturen. We hoeven er niet voor naar buiten en kunnen de kaarten vanaf de bank bestellen”, zegt De Zomer. Het favoriete tijdstip om kerstkaarten te versturen is dan ook niet voor niets vlak voor het slapengaan (waarschijnlijk in pyjama achter de laptop), tussen 20.00 en 21.00 uur.

Westvoorne

In de provincie Drenthe klappert de brievenbus rond de Kerst het meest. Zeeland staat op de tweede plek wat het aantal kerstkaarten betreft, en Groningen op nummer drie. Maar wie in het Zuid-Hollandse Westvoorne woont, mag zich volgens het onderzoek echt gelukkig prijzen. Daar ontvangt iedere inwoner gemiddeld 9,3 kaarten: veruit het meeste in heel Nederland.

Toch valt dit soms tegen. Zo viel er bij mevrouw De Vries uit Rockanje, gemeente Westvoorne, afgelopen Kerst bijna geen enkele kaart op er de deurmat. „Eerst deed ik er zelf wel honderd op de bus, maar omdat tegenwoordig niemand ze meer verstuurt, ben ik er zelf ook maar mee gestopt”, legt ze uit. „Echt erg vind ik dat niet, het was eerlijk gezegd ook wel een gedoe met het schrijven en het plakken van postzegels.” Ook in het zuiden ontvangt men beduidend minder kerstkaarten. Zowel Noord-Brabant als Limburg staan laag op de lijst, maar Overijssel is de provincie waar veruit de minste kaarten op de deurmat vallen.

Has is inmiddels toch weer in de pen geklommen. „Op een gegeven moment merkte ik dat ik de papieren kerstkaarten miste en daarom ben ik bewust weer kaarten gaan sturen met een persoonlijke boodschap”, vertelt ze. „Ik merk dat ik echt kan genieten van de boodschappen die ik erop schrijf.”