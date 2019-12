Ken je deze postcasts al? #6: Humor

Podcasts kunnen je informeren, informeren en emotioneren. Voor deze week heeft Richard Otto van medianieuwsplatform Spreekbuis.nl de meest humoristische podcasts geselecteerd.

De Krokante Leesmap

In Deze BNNVARA-podcastserie bespreken Marcel van Roosmalen, Roelof de Vries en 3FM-producer Noortje Veldhuizen elke aflevering op ludieke wijze de bladen door. De besproken tijdschriften uit de leesmap over trouwen, astrologie of ouderdom zijn goede ingrediënten voor komische gesprekken.

Man man man de podcast

Bij de Online Radio Award 2019 kreeg deze podcastserie de prijs voor ‘beste podcast’. En terecht, want Bas Louissen, Chris Bergström en Domien Verschuuren bespreken wekelijks aan de keukentafel op humoristische wijze diverse mannen-onderwerpen. Door het enorme succes van deze podcast is er nu een -reeds geheel uitverkochte- theatertour opgezet, is er een Man, man mango-bier gelanceerd en komt er volgend jaar een boek.

Echte Jan Radioshow

Jan Roos neemt al jaren de politieke correctheid in de maling. Na Powned en zijn mislukte politieke carrière is Roos in deze podcast Roos weer ouderwets recht voor zijn raap, rauw, ongefilterd en ongecensureerd. Ook als je niet met hem eens bent, kun je horen dat deze podcast goed in elkaar is gezet. Vooral zijn persiflage op de presentator Martin Simek is formidabel.

De Dik Voormekaar Show

Sinds dit najaar zijn Ferry de Groot en raskomiek André van Duin weer terug met De Dik Voormekaar Show als podcast. De eerste podcast-afleveringen bestaan uit de meest legendarische fragmenten uit de radioshows, maar volgend jaar komen zij met nieuw materiaal. Met de ruim 30 compilatie-afleveringen ga je lachend het nieuwe jaar tegemoet!

Radio Bergeijk

VPRO is grootgrutter in podcasts. Enkele humoristische radioprogramma’s uit het verleden, zoals ‘Ronflonflon’ en ‘De Mannen van de Radio’ krijgen als podcast een nieuw leven en een nieuw publiek. Ook Radio Bergeijk is uit het vat gehaald en is als podcast zeker niet verzuurd. Naast oude afleveringen zijn ook nieuwe sketches te horen met absurdistische onderwerpen als Reanimatiedemonstratie, euthanasiemuziek, de homoseksuele gehandicaptentoilet en een cursus fluisteren.

Echt Gebeurd

Bij deze podcast vertellen mensen op een klein podium mooie, bijzondere of grappige verhalen over wat ze zelf hebben meegemaakt. De besproken verhalen in deze podcastserie van cabaretiers Micha Wertheim en Paulien Cornelisse zijn niet alleen heel herkenbaar, maar vaak ook hilarisch.