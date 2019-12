Ken je deze podcasts al? #7: Voetbal

Dit weekend eindigt alweer het voetbalseizoen van 2019. Voor deze week heeft Richard van mediaplatform Spreekbuis.nl de meest interessante voetbal-podcasts geselecteerd.

Fox Sports – Voetbalpraat

De carrière van Leo Driessen ging in 1982 van start bij het omroepprogramma ‘Langs de lijn’ op radio1. Ook bijna 40 jaar later weet de populaire voetbalverslaggever in de podcastserie ‘Voetbalpraat’ nog steeds op zeer scherpe wijze commentaar te geven op de laatste voetbalgebeurtenissen.

Kick-Off met Valentijn Driessen

Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, vertelt in zijn podcast wekelijks over het afgelopen Eredivisie-weekend. Pittige stellingen, het laatste clubnieuws, en antwoord op ingezonden vragen van luisteraars komen aan bod. Driessen laat met deze podcast zien dat hij alle mediafacetten beheerst, want naast zijn werk bij De Telegraaf, zijn frequente tv-optredens bij Veronica Inside weet hij met Kick-Off ook veel podcastluisteraars te trekken.

FC Afkicken

FC Afkicken is een populair online voetbalplatform met diverse podcastseries over voetbal. Samen met voetbalgekken, journalisten, binnen- en buitenlandse spelers praten wekelijks voetbalfans bij over de belangrijkste bijzaak in het leven! Andere voetbalpodcasts, die onder hetzelfde FC Afkicken-platform vallen en die je zeker eens moet beluisteren zijn Pantelic Podcast, Peesjevee Podcast, Lo Stadio en Vanaf De Tribune.



VI Podcast

Voetbal International is al decennia het meest toonaangevende weekblad over Nederlandse en internationale voetbal. Dit is ook terug te horen in hun podcast. Vrijwel alle voetbal-facetten en -actualiteiten komen in de podcast aan bod.

Kein Geloel

Kein Geloel een wekelijkse podcast rondom de laatste ontwikkelingen van voetbalclub Feyenoord. Johan Brinkel, Rob van Elewout, Wesley van Oevelen en Freek Verhulst vertellen over alle actualiteiten in en rondom de Kuip. Niet alleen Feyenoord boekt regelmatig successen, maar ook deze podcast, want in 2018 scoorde Kein Geloel een nominatie voor de Online Radio Awards. Ben je geen Feyenoord-fan? Check dan eens de vele andere 'clubcast', waaronder Ajax Podcast, PSV Podcast, Tukkerproat (FC Twente) en FC Utrecht Podcast.

Heb een mening

De podcast van Powned radio-dj Rick van Velthuysen en Harry Vermeegen. De podcast zou in eerste instantie gaan over diverse onderwerpen, zoals sport, politiek, samenleving, entertainment. Gelukkig kreeg voetbal al snel de overhand, want de ongeremde gesprekken tussen Harry Vermeegen en Rick van Velthuysen zijn heerlijk om naar te luisteren.

NOS Voetbalpodcast

Voetballiefhebbers kunnen uit tientallen podcasts kiezen. De NOS Voetvalpodcast kan in dit lijstje echter zeker niet ontbreken. Wekelijks bespreken de voetbalcommentatoren van de NOS het Nederlandse voetbal. Net zoals op televisie weet de NOS ook via deze podcast zien hoe groot hun journalistieke bijdrage aan het Nederlandse voetbal is.