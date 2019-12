Ken je deze podcasts al? #5: Games

Donderdag viert Nederland weer pakjesavond. Op veel verlanglijstjes staan tegenwoordig computergames. De game-industrie staat al lang niet meer in de kinderschoenen en er gaat zelfs meer geld in om dan de film- en muziekindustrie bij elkaar. Voor deze week heeft Richard Otto van medianieuwsplatform Spreekbuis.nl daarom de meest interessante podcasts over gaming geselecteerd.

1. Gamersnet Podcast

Wekelijks schuiven meerdere redacteuren van Gamersnet.nl aan om hun week in games en gebeurtenissen te bespreken. In de podcast ben je deelgenoot van verhitte discussies over games, consoles en game-accessoires, maar ook van nerdy praatjes.

2. Gamer.nl podcast

Ron Vorstermans en Erik Nusselder, twee ervaren gamejournalisten, praten in de podcast van Gamer.nl over de wereld van games. Vorig jaar was Gamer.nl bij de Online Radio Awards genomineerd voor beste podcast, dankzij een grote schare fans en de uitmuntende podcast-presentatie.

3. Gamekings podcast

De presentatoren van Gamekings zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot sterren in de Nederlandse gamewereld. Naast video's maken zij ook podcasts over games, consoles, events, maar ook de industrie. In de laatste aflevering kijken ze al vooruit naar de volgende generatie gameconsoles, Playstation 5 en Microsoft Project Scarlett, die eind volgend jaar op de markt komen.

4. Power Unlimited

Bij het grote publiek is Power Unlimited bekend als hét gamemagazine van Nederland. Het maandblad bestaat al ruim 25 jaar en heeft zelfs nog de Platystation 1, Supernintentdo, Gameboy, Sega Saturn en Atari voorbij zien komen. Gamefanaten kunnen het actuele Power Unlimited gamenieuws nog steeds volgen via print, maar ook via de website én de wekelijkse podcast.

5. Nerd Culture

Gamekinds heeft nog een podcast met de naam Nerd Culture. In deze wekelijkse podcas ontvangt de bekende Gamekings-presentator Boris gasten met een fascinatie voor Gaming, Tech en Star Wars en meer. Games spelen is uiteraard al lang geen ding voor nerds meer, maar deze podcast-serie met afleveringen van soms meer dan twee uur hangt er wel tegenaan. Vooral interessant voor de echte gamefanaten.