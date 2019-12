Jules Deelder heeft voor twee geleefd

„Je moet het maar kunnen, je hele leven jezelf zijn”, is een van de reacties op het plotselinge overlijden van Jules Deelder op 75-jarige leeftijd.

Vrienden en bekenden van de Rotterdamse dichter, dj, jazzmuzikant en nachtburgemeester waren overdonderd toen zij gisterenochtend wakker werden met het slechte nieuws. Wie ertoe in staat was, stond vervolgens uren achtereen de media te woord.

Met saxofonist Boris van der Lek trad Jules Deelder de afgelopen twee jaar vaak op als duo Deelder & Van der Lek. Jules drumde en zong ook af en toe. „Tot zaterdag”, vertelt Van der Lek aangeslagen. Op 14 december stond Deelder op een podium van Winkelcentrum Lage Land in Rotterdam voor het laatst op de planken. Van der Lek: „We speelden op een buitenpodium. Jules werd verkouden. Hij was geen dag in zijn leven ziek geweest. Maar hij is wel 160 geworden. Jules leefde voor twee. Zesendertig jaar heb ik met die man opgetreden. Dat voelt bijna als een huwelijk.”

Tweede leven

Jules Deelder was goed bevriend met actrice en zangeres Loes Luca. Ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag op 24 november van dit jaar, vertelde zij: „Onze dochters raakten bevriend en daardoor hebben we menige Sinterklaasavond met elkaar doorgebracht. Hij heeft dus ook onze gedichten moeten voordragen.” Gisteren, toen het slechte nieuws net bekend was, hield zij het bij een korte reactie: „Ik hoop dat ie alsnog, postuum, de P.C. Hooftprijs gaat krijgen. Hij heeft wonderschone dingen geschreven.”

Manager Eric van ’t Groenewoud van Deelder& Van der Lek is het daar hartgrondig mee eens. „Het is een schande dat hij die prijs nooit heeft gekregen. Jules was een van onze grootste schrijvers. Daarbij was hij een warme, lieve man en een groot kunstenaar. Hij zat goed in zijn vel. Hij heeft een tweede leven gehad met de band de afgelopen jaren. De kaarten voor aankomende optredens in Breda, Leiden en Amsterdam waren in enkele dagen uitverkocht.

Niemand heeft dit zien aankomen. Jules was zo opgetogen, zo enthousiast. Hij was niet van het podium af te slaan. Dat was ook zo tijdens het eerbetoon dat hij kreeg in de grote zaal van de Doelen op zijn verjaardag. Van Sparta kreeg hij diezelfde dag het grootste cadeau. Niet alleen door hem te benoemen tot ‘Lid van verdiensten’, maar vooral door die dag een wedstrijd te winnen. Jules wilde altijd doorgaan. Ook daarom verbaast zijn overlijden me. Veel muzikanten van dertig hebben niet het uithoudingsvermogen dat Jules had. Hij voelde zich niet lekker en werd niet beter. Hij moet op zijn geweest.”

Inspiratie

De Rotterdamse saxofonist Benjamin Herman van New Cool Collective trad vaak op met Jules Deelder. „Je moet het maar kunnen, je hele leven jezelf zijn”, zegt hij. „Ik heb het altijd fijn gevonden aan Jules dat hij zich nergens iets van aantrok. Hij was belezen en slim. Over muziek, kunst, politiek, hij kon overal over meepraten. Ik zag hem voor het eerst optreden toen ik 15 of 16 was. Veel mensen willen nu graag iets horen over zijn drugsgebruik. Maar die levensstijl is maar één aspect van hem. Hij was gek op het leven, een ontzettende optimist en graag aan het werk. Overal waar hij optrad, ging het publiek energieker naar huis. Deelder was een grote bron van inspiratie.”

Een jonge Jules Deelder.

Ook jongeren voelen zich geïnspireerd door Jules Deelder. Dat geldt voor de tiener in Brabant die Deelder na een optreden zichtbaar plezierde toen ze vertelde over haar werkstuk over zijn gedichten. Het geldt ook voor Jordy Dijkshoorn, de frontman van het succesvolle elektronische raptrio De Likt. Dijkshoorn roemt Deelders dichtwerk, zijn onberispelijke kledingstijl en dat hij altijd Rotterdam op de kaart wilde zetten. Dijkshoorn: „Hij was een voorbeeld voor ons allemaal.”