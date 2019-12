Jonge klimaatactivisten naar VN-klimaattop in Madrid

25 jonge klimaatactivisten vertrekken woensdagochtend per trein van Amsterdam Sloterdijk naar Madrid. Daar vindt namelijk de VN-Klimaattop COP25 plaats.

COP staat voor Conference of the Parties, de naam van de klimaatconferentie. De jongeren zijn actief bij verschillende groepen van de Nederlandse Klimaatbeweging. Eerder vertrokken 35 andere jonge activisten naar de Chileense hoofdstad Santiago per zeilboot. Onder de noemer ‘Sail to the COP’ probeerden zij duurzaam reizen te promoten.

Verplaatst

Echter werd de Klimaatconferentie verplaatst van Santiago naar Madrid en moesten de zeilende activisten hun reis afbreken. Als oplossing voor deze verandering zijn er nu 25 nieuwe jonge afgevaardigden die naar de klimaattop afreizen. Dit keer per trein, onder de naam ‘Rail to the COP’. De jonge klimaatactivisten zullen in Madrid diverse acties organiseren om aandacht te trekken voor duurzaam reizen en de milieubelasting van vliegreizen.

ProRail steunt de actie van de jongeren. Eerder corrigeerde de spoorbeheerder via Twitter premier Mark Rutte, die per vliegtuig naar de conferentie gaat. Volgens Rutte zouden treinen op steenkool rijden. ProRail wees hem erop dat in Nederland treinen op honderd procent groene stroom rijden. De vliegreis naar Madrid stoot 297 kg CO2 uit, de trein slecht 42 kg, legt ProRail uit in een tweet.