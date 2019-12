Jeroen Pauw stopt met talkshow PAUW

Jeroen Pauw stopt over twee weken met zijn talkshow PAUW. Dat heeft de presentator laten weten in een bericht op zijn Instagram. De presentator blijft wel bij de publieke omroep.

In zijn bericht laat hij weten toe te zijn aan „andere gesprekken en reportages met iets meer lengte en diepte dan het ‘gesprek van de dag’ en de ‘waan van de week’.” Hij besluit zijn bericht met de woorden dat hij zijn talkshow met veel liefde en plezier heeft gemaakt.

Vanaf 6 januari is op NPO1 een nieuwe talkshow te zien; Op1. De presentatie hiervan is in handen van vijf duo's, die ieder een dag van de week voor hun rekening nemen. Op dit moment is duidelijk dat in elk geval Erik Dijkstra en Willemijn Veenhoven, Carrie ten Napel en Charles Groenhuijsen en Sophie Hilbrand en Hugo Logtenberg een presentatiekoppel vormen. De combinatie Giovanca Ostiana en Tijs van den Brink is bijna rond, zei NPO-baas Frans Klein.

Drie maanden

Ook Jeroen Pauw zal terugkeren als presentator, zei Klein. Verder wordt onder anderen nog gesproken met Fidan Ekiz en Jort Kelder.

De eerste vijf duo's blijven in elk geval de eerste drie maanden op hun plek. Het is de bedoeling dat er gedurende het jaar meer presentatoren aan worden toegevoegd. Zo denkt Klein ook aan presentatrice Nadia Moussaid. De afgelopen tijd is met 21 duo's getest.

De talkshow vult het gat in de programmering dat is ontstaan door het vertrek van Eva Jinek naar RTL 4. Daar gaat ze afwisselend met Beau van Erven Dorens een programma op de late avond presenteren. Pauw gaf volgens de NPO-directeur ongeveer tegelijk met Jinek aan dat hij erover dacht iets anders te gaan doen.

Wisselende presentatie

Klein vertelde dat het idee van de wisselende presentatie geïnspireerd is op het radioprogramma Met het Oog op Morgen op NPO Radio 1. De duo's vertegenwoordigen allemaal een eigen omroep.

De talkshow, die vanaf het nieuwe jaar een half uur wordt vervroegd tot 22.30 uur, blijft zo dicht mogelijk bij de formule van PAUW, zei Klein. Het programma komt iedere dag vanuit de studio met hetzelfde decor.