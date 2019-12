Jacky (11) heeft hiv: ‘Het is een soort draakje’

Zondag is het Wereld Aids Dag. Het Aidsfonds onthult een bijzonder beeld van een vrouw die om de 40 seconden een traan laat: een symbool voor het feit dat er iedere 40 seconden iemand aan aids sterft.

Met het beeld wil het fonds laten zien dat aids helaas nog niet voorbij is. Sterker nog, het is doodsoorzaak nummer 1 onder jonge vrouwen en de helft van alle kinderen met hiv die niet behandeld worden, sterft voor ze 2 jaar kunnen worden. Aidsfonds-directeur Mark Vermeulen: „Veel mensen schrikken van deze cijfers en realiseren zich niet dat het nog zo’n groot probleem is wereldwijd.”

Beursplein Amsterdam

Het beeld van de jonge vrouw is levensgroot en geprint via een 3D-printer. De vrouw staat in een bassin dat gevuld is met water. De vijver staat symbool voor de 32 miljoen mensen die al zijn overleden aan aids. „Vorig jaar stierven er 770 duizend mensen aan de gevolgen van aids. Dat is zo’n groot getal, daar kun je je niets bij voorstellen. Met het fonds hebben we gebrainstormd over hoe we dit getal tastbaar en menselijk konden maken. Daar kwam dit beeld uit”, legt Mark Vermeulen uit.

Ambassadeur Angela Groothuizen en aidsactiviste Eliana Becks -Nininahazwe onthullen zondagmiddag het beeld op het Beursplein in Amsterdam. Ze krijgen daarbij hulp van een bijzondere dame: de 11-jarige Jacky.

‘Hiv is een draakje’

Jacky werd geboren in Gambia en woont sinds haar 2e in Nederland. Haar moeder overleed aan aids toen Jacky 8 maanden oud was. Een jaar later ging ze naar Nederland. „In het vliegtuig moest ik erg hoesten en huilen. Daarom werd ik na aankomst meteen naar het ziekenhuis gebracht.” Daar blijkt dat Jacky longontsteking, darmontsteking, schimmelinfectie en hiv had. Jacky werd beter, maar de hiv bleef. Daar slikt ze elke dag pillen voor.

Ze vertelt: „Hiv is een soort draakje. Die pillen zijn soldaatjes die vechten tegen de draak, zodat die in slaap blijft. Als je de pillen niet inneemt, dan wordt de draak wakker.” De 11-jarige moet twee tot vier keer per jaar naar het ziekenhuis om te controleren of de draak nog slaapt. Daar wordt ze gemeten en gewogen. Jacky’s moeder kreeg deze controles en pillen niet en is daarom overleden aan aids. Elk jaar bezoekt ze haar graf in Gambia.

Gezonde kinderen

Jacky’s omgeving weet dat ze hiv heeft. Haar klas vertelde ze het door een spreekbeurt te geven. „Ze vonden het heel knap dat ik het vertelde.” Vermeulen is blij dat Jacky bij de onthulling is. „We zagen haar verhaal bij een prachtige aflevering van Taarten van Abel, waar ze zo goed en menselijk uitlegt wat hiv precies inhoudt.”

In Nederland zijn er 400 kinderen onder de 18 jaar met hiv, vertelt de Aidsfonds-directeur. „Ik heb zelf ook hiv en weet uit ervaring dat veel mensen niet weten dat medicijnen ervoor zorgen dat het niet meer overdraagbaar is en dat vrouwen en meisjes zoals Jacky kinderen krijgen zonder hiv. In Nederland is het virus gelukkig goed onderdrukt. Het laat zien hoe essentieel toegang tot goede zorg is.”

Aidsfonds-directeur Mark Vermeulen. /ANP

Aids door uitsluiting

Dat is dan ook een van de peilers van de landelijke campagne: mensen bewust maken van de noodzaak van veilig testen en toegang tot levensreddende medicijnen. „Aids is echt niet voorbij”, waarschuwt Vermeulen. „Er is zoveel ongelijkheid. In een land als Rusland, hier op een steenworp afstand vandaan, heeft de overheid geen aandacht voor homomannen. Er sterven daar 80 mensen aan aids per dag. Dat heeft niet te maken met het ontbreken van medicatie of ziekenhuizen, maar met uitsluiting. Dat houdt ons bezig. Dat is de boodschap die op het netvlies gebracht moet worden. We komen van zo ver: in de jaren 80 en 90 was er nog helemaal geen behandeling. Nu hebben we zelfs een preventiepil, PrEP, die ervoor zorgt dat je het virus niet meer krijgt. In 2030 willen we aids de wereld uit helpen.”

De PrEP-pillen. /ANP

Liefde voor alle liefdes

Het thema van de landelijke campagne is Uit liefde voor alle liefdes. Aids raakt namelijk veel liefdes, maken de persoonlijke verhalen duidelijk die het fonds deelt en die op de website en op social media te lezen zijn. Moeders, kinderen, partners, vrienden en familieleden. Het beeld is tot 6 december te zien op het Beursplein.