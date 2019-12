Islamitisch onderwijs groeit afgelopen jaren sterk

In het islamitisch onderwijs is een sterke groei te constateren. Dit blijkt uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (Duo), die de Volkskrant heeft opgevraagd.

De trend is opvallend, omdat het aantal leerlingen in het protestants en katholiek onderwijs al decennia stabiel is. Het aantal leerlingen op islamitische basisscholen in Nederland is in tien jaar tijd met ruim 60 procent toegenomen.

Beste op Cito

Het islamitisch basisonderwijs telde in 2008 nog 9.324 leerlingen, in 2018 zijn dit er 15.078. In de periode 2014-2019 werden 17 aanvragen voor een islamitische school bij een gemeente ingediend, waarvan er uiteindelijk 15 werden gehonoreerd, schrijft Volkskrant.

Dat het islamitisch onderwijs groeit, is het gevolg van de kwaliteitsslag die het heeft gemaakt, zegt religiewetenschapper en onderwijskundige Cok Bakker, verbonden aan de Universiteit Utrecht. Het bestuur is beter georganiseerd en de kwaliteit is daardoor toegenomen: islamitische scholen scoren al vijf jaar op rij het beste op de Cito-toets.

Nederland telt 54 islamitische basisscholen en twee islamitische scholen voor voortgezet onderwijs.