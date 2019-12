'In aantal gemeenten niet één woninginbraak opgelost'

In dertig Nederlandse gemeenten is in de afgelopen drie jaar geen enkele woninginbraak opgelost. Bij de ruim 2000 inbraken die daar plaatsvonden werd nooit een verdachte aangehouden.

Dat meldt RTL Nieuws op basis van de jaarverslagen van de politiekorpsen. Het gaat onder meer om Nieuwkoop (Zuid-Holland), Oostzaan (Noord-Holland), het Groningse Pekela en de eilanden Texel, Terschelling en Ameland.

De ophelderingsnorm voor inbraken van 10 procent, die de politie landelijk hanteert, is de afgelopen jaren niet gehaald.

Meer dan honderd keer per dag

De politie beschouwt een inbraak als zogenoemde high impact crime, waarbij het wenselijk is snel slachtofferhulp aan te bieden. In veel gevallen komt de politie ook wel ter plekke om gedupeerden bij te staan, maar vervolgens wordt in bijna 90 procent van de gevallen de inbraak nooit opgehelderd. Ook straatroven en overvallen gelden als high impact crime.

„Woninginbraken worden meestal weggezet als een vermogensmisdrijf, maar mensen ervaren dit heel anders. Ze zijn in je huis geweest, hebben aan je spullen gezeten", aldus criminoloog Jasper van der Kemp van de Vrije Universiteit tegen RTL Nieuws. „Het staat dan ook als high impact crime beschreven, maar je ziet dat het niet die aandacht krijgt van de politie."

Inbrekers slaan meer dan honderd keer per dag toe in Nederlandse woningen, met een piek in de donkere dagen rond kerst. Dankzij preventiemaatregelen neemt het aantal woninginbraken overigens al enkele jaren af. Het aantal claims na een woninginbraak nam volgens het Verbond van Verzekeraars vorig jaar met 5,7 procent af ten opzichte van 2017. De grootste daling van het aantal claims was in 2018 in Zeeland. De meeste claims kwamen vorig jaar uit Noord-Brabant en Limburg.

Geen pretje

„De boodschap dat een woninginbraak waarschijnlijk niet wordt opgelost, is geen prettige voor een slachtoffer. Maar het is wel een realistische boodschap, waarmee de politie valse verwachtingen wil voorkomen", zegt de Nationale Politie in een reactie. Het is volgens een woordvoerder niet realistisch om te verwachten dat veel meer zaken worden opgelost.