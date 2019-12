Huizen ongevaccineerden in Samoa krijgen rode vlag

Geen surprisestress dankzij Frank Deen met z’n twee knutselhanden. Maar geen afgezaagde hockeystick of clichévoetbal bij hem, „het mag allemaal best met een knipoog.”

Hij heeft nét de laatste hand gelegd aan The Book of Monsters van Harry Potter. „Het is levensecht geworden, heel gaaf. En nu ga ik verder met een buitenbar voor iemand en misschien zo ook nog wel het prefab-hondje.” Frank Deen staat met het lijm nog in zijn handen en een inspanningsblos op zijn wangen in JUUL Kids Kadeau Kreatief, de winkel in Heemstede waar knutselaars het hele jaar aan hun karton, strikken en trekken komen en deze dagen voor Sinterklaas getransformeerd is tot een surprise-atelier. Emmertjes plaksel staan op de grond, Prittstiften rollen over de vloer en komen tegen de zakjes papier-maché tot stilstand. En overal waar je kijkt een grote, of zelfs reusachtige verrassing. Langnek in Supermanoutfit, een maanzaadbroodje gezond, TVOH-hand-met-mic, een XL-bak Franse frietjes die zo echt lijken dat je meteen op zoek wil naar een bakje saus. Hier zijn de surprises alleen al cadeaus op zich, of zelfs bescheiden kunstwerken, gecreëerd met onder meer stanleymes en vele wc-rollen.