Huis van Afgevaardigden stemt voor impeachment Trump

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met het afzettingsproces tegen president Donald Trump. Het is de derde keer in de geschiedenis van de VS dat een president door het Huis van Afgevaardigden in staat van beschuldiging is gesteld.

Een meerderheid ging woensdag na een debat van ruim elf uur akkoord met de twee aanklachten die tegen Trump zijn opgesteld: machtsmisbruik en het tegenwerken van het onderzoek. Dat betekent dat in de Senaat een rechtszaak wordt gestart, waar uiteindelijk bepaald wordt of Trump schuldig is en wordt afgezet.

Onderzoek naar politieke rivaal

Trump wordt er van beschuldigd dat hij zijn macht als president heeft misbruikt voor zijn eigen politieke gewin. Dat zou hij hebben gedaan door de Oekraïense president Volodimir Zelenski onder druk te zetten om een onderzoek naar Trumps politieke rivaal Joe Biden in te stellen. Als pressiemiddel gebruikte Trump het achterhouden van militaire steun.

De tweede aanklacht gaat over het tegenwerken van het onderzoek in het Huis van Afgevaardigden naar het machtsmisbruik van Trump. De president heeft medewerkers opgelegd dagvaardingen te negeren en hij heeft getuigen openlijk geïntimideerd.

Het Huis van Afgevaardigden zal een aantal aanklagers aanstellen die in de Senaat moeten aantonen dat Trump schuldig is. Hoogstwaarschijnlijk worden dat Adam Schiff en Jerry Nadler, de Democratische voorzitters van de inlichtingencommissie en de commissie van Justitie van het Huis van Afgevaardigden.

Tweederdemeerderheid

De president wordt zelf verdedigd door een team van adviseurs van het Witte Huis. Als de senatoren beide kanten hebben gehoord en het verhoor van de getuigen heeft plaatsgevonden, begint de beraadslaging, die gevolgd door de stemming over afzetting. Daar is een tweederdemeerderheid voor nodig, maar omdat de Senaat, in tegenstelling tot het Huis van Afgevaardigden, wordt gedomineerd door Republikeinen is de kans klein dat die meerderheid behaald wordt.

De Democraten willen onder meer stafchef van het Witte Huis Mick Mulvaney en voormalig veiligheidsadviseur John Bolton als getuigen verhoren. Het kan zijn dat er helemaal geen getuigen verhoord worden, omdat de Republikeinen besluiten het proces kort te houden.

Trump wil dat onder meer oud-vicepresident Joe Biden en zijn zoon Hunter komen getuigen. Ook de klokkenluider die als eerste aan de bel trok wegens de druk die Donald Trump zou hebben uitgeoefend op zijn Oekraïense collega Volodimir Zelenski wil hij laten getuigen.

Het proces dat waarschijnlijk begin januari begint, wordt voorgezeten door de Amerikaanse opperrechter John Roberts.