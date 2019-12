Hond steekt keuken in brand door magnetron

Mocht je een hond hebben, dan kun je maar beter zorgen dat je magnetron hoog staat óf leeg is wanneer je weggaat. Die hond kan namelijk voor flinke schade zorgen, bleek in Engeland.

In de stad Essex moesten bewoners dat op de harde manier leren. Hun husky was namelijk een paar uurtjes alleen thuis. Het dier bestudeerde de magnetron en zette deze per ongeluk aan. De twee broodjes die nog in de magnetron lagen, konden dat niet al te goed hebben.

Rook in de keuken

De broodjes begonnen namelijk te vonken in de magnetron, wat uiteindelijk heeft gezorgd voor een klein brandje in de keuken. De anonieme hond was alleen thuis, het had dus ook heel anders af kunnen lopen. Gelukkig zag de eigenaar van het huis via een camera die aangesloten is op zijn telefoon dat er rook in de keuken hing. Daarop waarschuwde hij direct de brandweer, meldt de brandweer van Essex.

„Dit is een vreemd incident en het had veel erger kunnen aflopen”, vertelt brandweerman Geoff Wheal aan Sky News. „De keuken stond vol rook toen we aankwamen”, vervolgt hij. „Gelukkig heeft de brandweer ervoor gezorgd dat de schade beperkt is gebleven tot de keuken. Maar het laat wel zien dat je nooit een magnetron moet gebruiken om eten te bewaren.”

Tips

Wheal geeft ook nog even wat advies. „Zorg dat je magnetron altijd schoon is en laat er geen eten of verpakkingen inzitten. Dieren of kinderen kunnen ‘m makkelijker aanzetten dan je zou denken, dus neem het risico niet.” De hond bleef overigens ongedeerd.