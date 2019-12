'Homogenezing' mag ook in Duitsland niet meer

Als volledig werknemer worden behandeld of onveilige situaties. Als je stage in de zorg niet is zoals die zou moeten zijn, kun je melding doen bij de FNV. Het aantal meldingen is nu al enorm.

Bij het speciale meldpunt van de FNV over stagemisbruik in de zorg zijn in ruim anderhalve maand al 540 meldingen binnengekomen. Stagiairs klagen er volgens de vakbond vooral over dat ze als volledige werknemers worden ingezet, vaak tijdens vakanties en door ziekteverzuim.

Ook krijgen leerlingen te maken met onveilige situaties. Zo moeten leerlingen bij patiënten soms medische handelingen uitvoeren, terwijl ze daartoe niet bevoegd zijn.