Hoger beroep Holleeder blijft in Amsterdam

Het hoger beroep in de strafzaak tegen Willem Holleeder zal, ondanks zijn bezwaren, gewoon door het gerechtshof in Amsterdam worden behandeld. Dat besloot het Amsterdamse hof vanmiddag zelf.

Holleeder was bang dat het Amsterdamse hof zijn strafzaak niet onpartijdig zou kunnen behandelen. Datzelfde gerechtshof deed namelijk in het grote liquidatieproces Passage al uitspraak over de schuld van Holleeder en dat terwijl hij in eerste instantie geen verdachte was. Toch concludeerde het hof Amsterdam dat Holleeder de moord op Kees Houtman heeft uitgelokt en bovendien deelnam aan een criminele organisatie. Diezelfde feiten kwamen ook in zijn eigen strafzaak weer aan bod.

Zes aanslagen

In zijn eigen zaak werd Holleeder namelijk op 4 juli 2019 door het Amsterdamse hof veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Daarmee acht de rechtbank Holleeder verantwoordelijk voor het uitlokken van zes aanslagen. Hierbij werden vijf moorden, één doodslag en een poging tot moord gepleegd. Ook werd aan één slachtoffer zwaar lichamelijk letsel toegebracht.

De rechters die het hoger beroep zouden gaan behandelen, hebben op geen enkele manier iets te maken met deze eerdere uitspraken. Toch eisten Holleeder en zijn verdediging overplaatsing naar een ander, bijvoorbeeld het Haagse, gerechtshof. Volgens het Amsterdamse hof zou dat alleen volgens de wet kunnen als het betreffende gerechtshof betrokken is bij de zaak. „Dat is bijvoorbeeld zo als het hof zelf, of een medewerker van het hof of het ressortsparket, partij is in een rechtszaak. In deze zaak spelen deze situaties niet”, aldus het Amsterdamse hof.

En dat betekent dat het hoger beroep in Holleeders zaak gewoon in Amsterdam behandeld zal worden. Holleeder kan niet meer tegen deze beslissing in beroep. Zijn zaak zal begin volgend jaar hervat worden.