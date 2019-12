Hoera! Prinses Amalia wordt vandaag 16 jaar

Kroonprinses Amalia is zaterdag jarig en mag zestien kaarsjes uitblazen. Reden voor een mooi feestje dus.

Ter gelegenheid van haar zestiende verjaardag heeft koning Willem-Alexander een foto van zijn oudste dochter gemaakt. De Rijksvoorlichtingsdienst bracht de nieuwe foto zaterdag naar buiten waarop prinses Amalia te zien is in de achtertuin van Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Daar is het gezin dit jaar heen verhuisd.

Geen groot feest

Een groot feestje zal het echter niet worden, liet koningin Máxima vorige week weten. „Met het Sinterklaasfeest en haar schoolwerk is het een drukke periode,” zei de koningin tegen RTL Boulevard. Zo heeft Amalia 10 december de uitvoering van de mede door haar tot stand gekomen musical ‘Het Kerstklooster’ in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. „Vandaar dat we geen groot feest vieren. Maar de verjaardag wordt wel gevierd. We gaan enorm voor haar zingen.”

Serieuze zaken

Ook zegt Máxima ontzettend te gaan genieten van de komende twee jaar. Daarna wordt Amalia achttien en beginnen de serieuze zaken voor de prinses. Zo wordt ze dan lid van de Raad van State en ontvangt een jaarlijkse uitkering van de staat. „Op naar de komende twee jaar, waarschijnlijk de laatste twee jaar in huis. Daar moet ik nog echt van genieten”, aldus Máxima.

Sinds de inhuldiging van de koning op 30 april 2013 heeft Amalia de titel Prinses van Oranje. Ze is de eerste in de lijn van troonopvolging. Maar voorlopig houdt ze zich alleen nog even bezig met het behalen van haar diploma op het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag.