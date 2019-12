Hoe overleef je lunchen met collega’s?

Een op de vijf werkenden luncht het liefst zonder collega’s. De irritaties verschillen van eetgewoontes tot voedseleisen.

Maar liefst achttien procent van de werkende Nederlanders luncht op werk het liefst alleen, blijkt uit onderzoek van Acties.nl. Moeten we doordeweeks dan voortaan maar zonder collega’s gaan eten? Etiquette-expert Lilian Woltering van omgangsvormen.com geeft tips om de lunch met collega’s te overleven. Zij geeft regelmatig trainingen over de zakelijke etiquette.

Irritaties

Van alle ondervraagden zegt 41 procent zich tijdens de werklunch wel eens te ergeren aan de tafelmanieren of eetgewoontes van collega’s. Mogelijk komt dat doordat de drempel bij lunchen wat lager ligt dan het gebruik van etiquette bij het diner. „Een bedrijfskantine is wel wat anders dan een restaurant waar wijnglazen en kaarsen staan en tafellinnen ligt. Dat is een valkuil: mensen denken dan vaker dat ze alles kunnen laten gaan en dat het niet uitmaakt”, vertelt Woltering.

Maar het maakt wel degelijk uit. Netjes eten doe je ook gewoon tijdens de lunch, dus ook in de kantine. „ Je eet met mes en vork en hangt daar ook niet half over je bord heen.” Eén van de grootste ergernissen die de expert terugziet is dan ook dat mensen onsmakelijk eten. „In de VS is het best wel normaal om etend te praten. Maar in Nederland vinden mensen dat toch altijd wat minder als er iemand grote happen neemt en dan door blijft praten.”

Afspraken over lunchtijd

Niet alleen het geslurp en geklieder van collega’s is voor werkenden een reden om liever alleen te lunchen. Ook drukte aan de lunchtafel speelt een rol: 55 procent komt tijdens deze pauze moeilijk tot rust. Daarnaast blijkt het gebruik van telefoons een groot minpunt. „Iedereen die ik erover spreek geeft aan het erg irritant te vinden dat iedereen steeds op die telefoon kijkt. Maar op de een of andere manier spreken we elkaar daar toch niet op aan. Het is zo normaal tegenwoordig. Maar of je dan relaxed zit te lunchen, dat vraag ik me dan wel af”, aldus Woltering.

Het is dus goed om hier afspraken over te maken, net als over de lengte van je pauze. Laatstgenoemde blijkt namelijk ook een belangrijke factor: één op de drie ondervraagden zegt zich weleens te ergeren aan collega’s die onnodig lang aan de tafel blijven plakken. „Het klinkt misschien kinderachtig, als je afspreekt hoe lang je gaat eten, zijn die irritaties al minder.”

Volgens de etiquette-expert is het belangrijk dat je op elkaar wacht. „Het is wel een sociaal momentje. En als de een dan allang aan het eten is terwijl jij net gaat zitten, dan is dat toch gewoon niet gezellig.”

Voedseleisen

Opmerkelijk is dat bijzondere voedseleisen ook nog een grote bron van ergernis zijn. Maar liefst negentien procent stoort zich namelijk aan collega’s die bijvoorbeeld vegetarisch, vegan of glutenvrij eten. Ook dat ziet Woltering regelmatig terug. „Ik zeg gewoon: geef het helemaal geen aandacht. Ben jij degene die glutenvrij eet? Doe gewoon wat je doet en je hoeft het er dan niet helemaal over te hebben. Maar ook andersom. Ga niet vragen wat iemand nou voor iets raars op z’n bord heeft liggen. Laat het gaan.”

Zakelijke lunch

Lunch je eigenlijk liever niet in de kantine, maar ga je met collega’s naar een restaurant? Ook daar heeft Woltering wat tips voor. De belangrijkste: „Pas je aan elkaar aan. Je gaat niet met iedereen in bijvoorbeeld een heel duur restaurant zitten. Bedenk van tevoren wat je collega’s leuk en lekker vinden en kies dan een passend restaurant uit.”