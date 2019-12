Hitterecord gaat toch naar Deelen met 42,9 graden.

Afgelopen zomer kreeg ons lang te maken met verschillende hitterecords. Toen op 24 juli een temperatuur van 42,9 graden werd gemeten in het Gelderse Deelen, moest dat wel een fout zijn. Want hoe had het zó snel, zó heet kunnen worden. Het hitterecord werd daarom toegeschreven aan Gilze-Rijen, daar gaf de thermometer 40,7 graden aan.

Een aantal maanden later blijkt er toch geen sprake te zijn geweest van een meetfout. In Deelen hebben ze daarom alsnog het hitterecord te pakken. Het KNMI liet destijds weten dat er een back-up aanwezig was van een militair terrein in Deelen, daar was het minder warm. „De conclusie moet daarom zijn dat die waarde van 41,7 graden in Deelen niet betrouwbaar is.”

Mysterie

Het KNMI beloofde daarop te onderzoeken wat er mis was met het weerstation in Deelen. Daaruit volgt nu dat er met de sensoren van het weerstation niks aan de hand was. Toch blijft het nog steeds een mysterie hoe de temperatuur in de Gelderse plaats zo snel heeft kunnen stijgen.

Nicolien Kroon meteoroloog bij Buienrader liet aan Editie NL weten dat het weleens voorkomt dat de sensoren kapot zijn. „Dan denken wij: ‘het kan niet zo zijn dat het zo hard waait of dat het regent.” Ook komt het voor dat mensen bewust proberen de temperatuur te reguleren. „Door bijvoorbeeld vrachtwagens vlakbij een sensor te parkeren om op die manier de warmte te beïnvloeden.”

Gissen

Hoewel een temperatuur van 42,9 graden onnatuurlijk lijkt, bestaat de kans dat de natuur het zelf heeft gedaan. Bijzonder was vooral de snelle stijging in tien minuten van 39, naar bijna 43 graden. Weerstations in de mogen omgeving constateerden deze snelle stijging namelijk niet.

Het blijft gissen naar oorzaak van de snelle stijging. Duidelijk is in ieder geval dat er juist gemeten is. In de gemeente Ede, waartoe de plaats Delen behoort, is gematigd gereageerd op het nieuws. „We zijn er niet trots op. Het is geen goed teken dat het steeds warmer wordt. We proberen ervoor te zorgen dat het hier zo leefbaar mogelijk is. Nee, we zijn er niet blij mee.”