Het Scheveningse vreugdevuur krijgt geen alternatief

De traditionele vreugdevuren van Duindorp en Scheveningen gaan dit jaar niet door. De gemeente Den Haag liet vandaag weten geen vergunningen af te geven voor de vuren.

De organisaties achter de vreugdevuren - die op de lijst van het nationale Immaterieel Erfgoed staan - kunnen niet aan de eisen van de gemeente voldoen. De gemeente wil de traditie niet meer financieren en organiseren, dat deden ze in het verleden wel. Afgelopen jaarwisseling ging het flink mis met het vreugdevuur in Scheveningen, door de wind ontstond er een grote vonkenregen. De vonken vlogen alle kanten op en er ontstonden verschillende brandjes in de omgeving.

De organisatie van het vreugdevuur in Duindorp besloot afgelopen vrijdag al de handdoek in de ring te gooien. De Duindorpers hadden er geen vertrouwen meer dat zij aan de eisen van de gemeente konden voldoen. Sindsdien zijn er rellen in de Haagse wijk. Er wordt avonden op rij door tientallen bewoners vuurwerk afgestoken en met vuurwerk en stenen naar de ME gegooid. De politie hield maandag dertien mensen aan. Dinsdag deed de politie invallen in de wijk.