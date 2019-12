Het nieuwe jaar in zonder vreugdevuur: ‘De rellen gaan gewoon door’

De traditionele vreugdevuren van Duindorp en Scheveningen gaan dit jaar niet door. De gemeente Den Haag liet vandaag weten geen vergunningen af te geven voor de vuren.

De organisaties achter de vreugdevuren - die op de lijst van het nationale Immaterieel Erfgoed staan - kunnen niet aan de eisen van de gemeente voldoen. De gemeente wil de traditie niet meer financieren en organiseren, dat deden ze in het verleden wel. Afgelopen jaarwisseling ging het flink mis met het vreugdevuur in Scheveningen, door de wind ontstond er een grote vonkenregen. De vonken vlogen alle kanten op en er ontstonden verschillende brandjes in de omgeving.

De organisatie van het vreugdevuur in Duindorp besloot afgelopen vrijdag al de handdoek in de ring te gooien. De Duindorpers hadden er geen vertrouwen meer dat zij aan de eisen van de gemeente konden voldoen. Sindsdien zijn er rellen in de Haagse wijk. Er wordt avonden op rij door tientallen bewoners vuurwerk afgestoken en met vuurwerk en stenen naar de ME gegooid. De politie hield maandag dertien mensen aan. Dinsdag deed de politie invallen in de wijk.

Terug bij af

De organisatie achter het Duindorpse vreugdevuur staat niet te kijken van de rellen. Het is volgens hen een logische reactie nu het traditionele vreugdevuur van de baan is. „We zijn weer terug bij af. Tien jaar geleden stookten we vuurtjes in de buurt, daarom zijn we juist naar het strand gegaan, dan was het rustig in de straten. Daar was de gemeente ook blij mee”, vertelt een 30-jarige Duindorper die anoniem wil blijven. De man vindt dat de gemeente in gesprek had moeten gaan met de organisatie Duindorp om bijvoorbeeld op zoek te gaan naar een alternatief. „We hadden alles geregeld. Een verzekering, een EHBO-post, precies wat de gemeente wilde, maar dit was niet genoeg.”

Volgens de gemeente Den Haag hebben de bouwers geen aansprakelijkheidsverzekering kunnen afsluiten. Er was wel een offerte van een tussenpersoon, maar dat is voor de gemeente niet genoeg. Ook hebben de organisatoren niet laten uitrekenen hoeveel stikstof in natuurgebieden belandt bij de brand.

Rellen

Dat het er de komende dagen heftig aan toe zal blijven gaan in Duindorp staat volgens de Duindorper vast. „De rellen gaan gewoon door. Prachtig zo samen met de ME. Het lijkt wel een oorlogsgebied.” De man geeft aan dat de wijkbewoners met deze rellen een tegengeluid willen laten horen. „Wij demonstreren. Alles wordt tegenwoordig afgepakt, zoals Zwarte Piet en nu de vreugdevuren. Mensen in de politiek zeggen wat wij moeten doen. Het was altijd een gezellig feest, met dj’s en alles erop en eraan. Er kwamen meer dan 100.000 mensen op af, zelfs uit België kwamen ze. Het is alleen zonde dat het vorig jaar zo mis is gegaan.”

'Bokswedstrijd tussen dorpen'

Ieder jaar na de kerstdagen is het tussen Scheveningen en Duindorp een strijd wie de grootse vuurstapel bouwt. Het Noorderstrand is de vreugdevuur-locatie van Scheveningen en Duindorp maakt zijn vuur op het Zuiderstrand.

„Het is een soort bokswedstrijd tussen twee dorpen, als het vuur gedoofd is is iedereen weer elkaars vriend. Op Nieuwjaarsdag zitten we weer bij elkaar in de kroeg. We kennen elkaar allemaal”, vertelt Hans van Os de Man van Powerboat Scheveningen, die rally's en rondvaarten op hoge snelheid organiseert. Twee keer was de Powerboat één van de sponsoren van het vreugdevuur in Duindorp. „We leverden aanhangers en hielpen mee in de catering, we regelden 50 broodjes kroket, want de mensen staan daar altijd in weer en wind.” Ook bij de voorgaande vuren was Van Os de Man van de partij. „Het was altijd gezellig en leuk voor iedereen, ook voor de kinderen. En vergeet niet hoeveel toeristen hier op afkwamen. Die inkomsten lopen we nu allemaal mis.”

Dat het de vorige keer zo mis is gegaan met de vonkenregen, daar kan volgens hem niemand wat aan doen. „De wind stond verkeerd. Ik heb er zelfs niet eens iets van gemerkt. Ik stond aan de goede (wind)kant. Dat het nu niet meer mag is jammer en niet handig, want vroeger gingen de ruiten er uit bij de mensen in de wijk. En nu is dat weer het geval. Mensen zijn kwaad, het is elke keer wat. De gemeente zegt nee, want het klopt niet volgens het boekje. Ze zijn zelf nog nooit in Scheveningen of Duindorp geweest. Het is de druppel.”