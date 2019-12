Groeiend aantal jongeren kiest voor mbo

Hoewel een groot deel van de Nederlanders over een uitvaartverzekering beschikt (70 procent), zijn er genoeg mensen hier die (nog) niet over zo’n verzekering beschikken. Waarom is het verstandig?

Mensen zonder uitvaartverzekering zien vaak het belang er nog niet van in. Vaak omdat ze jong zijn en/of nog helemaal niet met de dood bezig zijn. Natuurlijk kun je ervoor kiezen om voor een andere creatieve manier te gaan, zoals het opzetten van een crowdfunding voor je begrafenis, maar is het niet een fijner idee om alles rondom een uitvaart gewoon goed geregeld te hebben? Dat scheelt stress voor jezelf, maar vooral voor je nabestaanden die wanneer het zover is met de hoge kosten te maken krijgen. Wat is het belang van uitvaartverzekeringen en waarom zou jij in 2020 ook zo’n verzekering moeten afsluiten?

Wat is een uitvaartverzekering precies?