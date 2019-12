Goede voornemens? Stel ze uit tot de lente

Wil je ook dit jaar weer een poging wagen als het gaat om goede voornemens? Dan kun je volgens experts beter even wachten tot het weer lente is.

In januari beginnen met goede voornemens is namelijk vragen om problemen. De dagen zijn kort, het weer is niet opperbest en grote kans dat je in een after-kerstdip zit. Lente daarentegen is een periode waarin alles opnieuw groeit, de dagen langer worden en het zonnetje zich vaker laat zien. Een periode die wordt geassocieerd met ‘een nieuw begin’ is een goede periode om zelf ook opnieuw te beginnen.

Het idee komt van Tim Bono, een medewerker aan de psychologieafdeling van de Wasington University in St. Louis, Amerika. „Misschien moeten vergeten dat 1 januari dé tijd is om goede voornemens uit te voeren”, schrijft The Source.

Moeilijke maand

„Januari is waarschijnlijk de lastigste maand om je gedrag te veranderen”, zegt Bono tegen het medium. „Als je doel is om bijvoorbeeld elke dag vijf kilometer in het park te rennen, dan zul je kou en sneeuw moeten trotseren.” De wintermaanden zijn voor veel mensen ook een periode om lekker binnen te blijven. Dat kan het moeilijk maken een nieuw doel te bereiken.

Bono benadrukt ook nog de dip die je na de feestdagen vaak hebt. „Het is hetzelfde als wat mensen ervaren de week nadat ze terug zijn van vakantie of bruiloft. Je moet bijkomen van een periode waar je constant moet anticiperen. Dat is op zich een fijn gevoel. Maar het uitkijken naar zo’n periode is de helft van het plezier.” En in januari hebben mensen vaak niet echt wat om naar uit te kijken. „Daardoor word je minder blij en dat kan zorgen dat je niet echt gemotiveerd bent om nieuwe dingen te gaan doen.”

Korte dagen

Kortere dagen zijn ook een belangrijke factor. „We onderschatten nogal eens hoeveel invloed zonlicht op ons heeft. Zodra zonlicht ons brein bereikt, worden bepaalde delen in onze hersenen geactiveerd. Die zorgen dat we alert zijn. Als je naar werk vertrekt in het donker en thuiskomt in het donker, kan dat een flinke impact hebben op je welzijn en energie.”

Mocht je wél goed zijn in goede voornemens in januari, ga er dan vooral voor. Voor sommigen is het gebrek aan sociale evenementen namelijk juist een motivator om aan goede voornemens te beginnen én je eraan te houden. Volgens Bono hoef je je er ook niet voor te schamen als je de voornemens een paar maanden uitstelt.