Gewonden na steekpartij bij Joods feest in Verenigde Staten

Een man heeft met een mes ingestoken op mensen die het joods lichtfestival Chanoeka vierden in het huis van een rabbijn in de stad Amerikaanse stad Monsey in de staat New York.

Volgens Amerikaanse media zijn er vijf mensen gewond geraakt bij het incident. Twee van hen zouden er slecht aan toe zijn.

„De verdachte vluchtte van de plaats delict, maar is nu in hechtenis”, verklaarde de politie via Facebook. „Haat hoort niet thuis in onze stad”, twitterde burgemeester Bill de Blasio, die aanvallen op joden aanvallen op alle New Yorkers noemde.

Extra veiligheidsmaatregelen

Monsey ligt zo'n veertig kilometer van de stad New York. De laatste maanden zijn er vaker antisemitische geweldsdelicten in New York. Recent zijn er daarom extra veiligheidsmaatregelen genomen.

New York is de thuisbasis van een van de grootste joodse gemeenschappen ter wereld met enkele honderdduizenden mensen. De politie in de stad New York maakte zondag bekend negen mogelijke antisemitische aanvallen in onderzoek te hebben. Die vonden allemaal plaats in het stadsdeel Brooklyn, dat een grote Joodse gemeenschap heeft. Monsey ligt ten noorden van New York.

'Daad van binnenlands terrorisme'

De Amerikaanse president Donald Trump noemde de aanval ‘afgrijselijk’ in een tweet zondag. „We moeten allemaal samenkomen om de kwade plaag van antisemitisme te bestrijden, te confronteren en uit te roeien.” De gouverneur van de staat New York Andrew Cuomo verklaarde dat de steekpartij een „daad van binnenlands terrorisme” was.