Gevonden lichamen vissersboot zijn de vermisten

In Eindhoven zijn zaterdagavond twee appartementen aan de Heeghtakker beschoten. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar zit de schrik bij de bewoners er goed in.

De woningen liggen op de vijfde en zesde etage van een appartementencomplex nabij de John F. Kennedylaan in de buurt van de wijk Eckart. Er zijn diverse kogelinslagen gevonden in de ruiten van de appartementen. Ook een boom aan de overkant van de weg heeft schade die is veroorzaakt door het schietincident. De politie vermoedt dat de schutter vanuit de richting van de nabij gelegen Venuslaan heeft geschoten.

Bewoners geen doelwit