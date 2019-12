Gevangenissmokkel met drugsdrone mislukt

Een poging om drugs een gevangenis in Alphen aan den Rijn in te smokkelen is jammerlijk mislukt. Een 28-jarige man uit Rotterdam is aangehouden.

Drones zijn bruikbaar voor enorm veel dingen. Het maken van mooie foto's en filmpjes is daar maar één van. Drugssmokkel behoort kennelijk ook tot de mogelijkheden.

Drie mensen hebben vrijdagavond geprobeerd om met een drone drugs de gevangenis binnen te smokkelen. Medewerkers van de gevangenis staken daar een stokje voor door de politie te waarschuwen, die daardoor tijdig kon ingrijpen.

Omheining

De drie verdachten probeerden vanaf de zijkant van de gevangenis een pakketje over de muur van de gevangenis te vliegen. Dat deden ze vanuit een geparkeerde auto, die de politie later verlaten aantrof. Daarin lag een controller en een nog ongebruikte drone.

Op de binnenplaats van de gevangenis lag een drone met daaraan een pakketje drugs bevestigd. Een tweede pakketje lag in de omheining. Voor wie de drugs bedoeld waren is nog niet duidelijk. De Rotterdammer is in de omgeving van de gevangenis aangehouden, de twee anderen zijn nog voortvluchtig.