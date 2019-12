Geen teken van leven meer op vulkaaneiland Nieuw-Zeeland

Bijna 50 miljoen kinderen zijn op dit moment wereldwijd op de vlucht. Niet eerder waren dat er zoveel.

De kinderen zijn op de vlucht voor oorlog, geweld, armoede of natuurrampen. Van de 50 miljoen bevinden zich 9 miljoen jongeren in het Midden-Oosten. Er is dringend meer hulp nodig om al die kinderen bij te kunnen staan, meldde UNICEF maandag. „Waar conflict heerst, zijn kinderen vaak de eerste en de grootste slachtoffers”, zegt Geert Cappelaere van de kinderrechtenorganisatie.

Cappelaere werkte tien jaar voor UNICEF in het Midden-Oosten en maakte veel oorlogen van dichtbij mee. „Kinderen vinden het lastig om oorlog een plek te geven in hun leefwereld”, zegt hij. „Voor volwassenen is dat al moeilijk, voor kinderen helemaal. Zij leven in onzekerheid en weten vaak niet wat er met hun vriendjes en familie is gebeurd. Voor een kind is dat vreselijk.”