Galapagoseilanden bedreigd door diesel uit gekapseisd schip

Personeel van distributiecentrum Etos wil meer loon en stopt voor de derde dag met bevoorrading van de 500 vestigingen. Kort geding waarmee vakbond FNV dreigde vanwege 'stakingsbrekers' vanuit moederbedrijf Ahold Delhaize, is van de baan.

Het zou zó maar kunnen gebeuren: jij, na (of juist preventief vóór) de kerstdagen in Etos, op zoek naar paracetamol en misschien ook nog wat Rennies. Je krijgt nul op ‘kerstrekest’. Het is niet geleverd, evenals vele andere producten, getuige de schappen die in plaats van propvol nu angstvallig leeg aan het raken zijn. Dat is tenminste het ideaalbeeld van de FNV die maandag haar derde stakingsdag is gestart in het distributiecentrum in Beverwijk. Ruim honderd actievoerders zijn op de been en waar ze op een normale maandag ervoor zorgen dat meer dan 500 vestigingen worden bevoorraad en de vrachtwagens afgeladen met shampoos tot condooms het land in gaan, voeren ze vandaag actie en blijven de flessen en pakjes waar ze zijn. Het is de eerste keer in het honderdjarig bestaan van Etos dat wordt gestaakt en het doel: meer loon. Een structurele loonsverhoging van 5 procent om precies te zijn en de afgelopen weken werden gesprekken gevoerd. Ze liepen op niets uit en dat betekende het startschot voor de staking.

'Tot Pasen'