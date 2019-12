Frank Dane gunt Daniël Lippens extra rijlessen

538-dj Frank Dane wil zijn geschorste collega Daniël Lippens helpen door hem bij een autorijschool een opfriscursus aan te bieden, zodat hij zijn rijstijl kan verbeteren. De collega's van 538 zijn allemaal erg geschrokken van het verkeersgedrag van Daniël, lieten ze maandag weten in de ochtendshow van de zender.

„Ik denk dat Daniël wel even geholpen moet worden, een paar autorijlessen lijkt mij een goed idee", concludeerde Frank Dane. „We moeten Daniël even helpen met een bijspijkercursus, een opfriscursus zou wel goed zijn."

Wegens zijn roekeloze rijgedrag is Daniël Lippens voor onbepaalde tijd niet meer te horen op 538, maakt de zender zondag bekend. De 30-jarige radiomaker was aan het livestreamen vanuit zijn auto terwijl hij een fietser aanreed en leek niet goed op de hoogte van de verkeersregels. Frank: „Het leek alsof het zijn eerste rijles was, er gingen nogal wat dingen mis. Hij gaf een fietser geen voorrang die van rechts kwam. En hij reed bijna iemand aan die overstak. Vervolgens reed hij in Amsterdam over de gracht en klapte hij met zijn spiegel tegen een fietser aan. Dat was natuurlijk hartstikke lelijk allemaal."

Grappen

Over hun eigen rijervaringen konden ze genoeg grappen maken, maar Daniël heeft zijn collega's ook laten schrikken. „Ik ben er wel even van geschrokken. Als dit een gemiddeld ritje naar huis is, ja hallo!", oordeelde Hannelore Zwitserlood in de uitzending. En het voorstel van Frank Dane om Daniël een opfriscursus te geven kon op weinig steun rekenen van sidekick Jelmer Gussinklo: „Geef hem om te beginnen een fiets. Ja serieus, als je een ding even niet moet doen is in de auto stappen."

Frank Dane: „Laten we hopen dat hij snel weer op de radio is."