Feestdagen in het buitenland: croissant met een kaars en lichte kater

De feestdagen zijn voor veel mensen een moment waarop ze samenkomen in hun woonplaats of geboorteplaats in Nederland; dat geldt niet voor deze drie Metro-lezers. Zij vieren dit jaar de feestdagen om verschillende redenen in het buitenland.

Eerste keer 'compleet'

Carolijn (40) is getrouwd en heeft twee kinderen van 9 en 5. Ze viert de feestdagen in Noord-Frankrijk met een groep vrienden, zoals ze al 10 jaar doet.

„Mijn schoonouders zijn in het bezit van een huis in Noord-Frankrijk dat prachtig is gelegen. Echt in the middle of nowere. Het is een ruim woonhuis met tevens appartementen die zij gedurende het jaar verhuren. Sinds tien jaar gaan wij met een grote groep vrienden richting deze bestemming met Oud en Nieuw. Het is eigenlijk een vervanging van het bezoeken van feesten, of het naar de kroeg gaan tijdens Oudjaarsvond. Ik denk dat het mede kwam doordat er kinderen kwamen en Oud en Nieuw er vanaf dat moment anders uit ging zien. Je kunt bij iemand thuis een supergezellige avond hebben, maar wij bedachten dat het misschien leuk zou zijn om eens een keer een paar dagen achtereen weg te gaan.

Carolijn en een vriendin tijdens de traditionele feestdagen in het buitenland. / Privébeelden

Met succes, aangezien we dit dus al jaren volhouden. In plaats van vroeger opgetut feesten, is het nu vijf dagen in een huispak rondlopen, veel eten, drinken, spelletjes doen, goede gesprekken bij de open haard, koken en noem het maar op. De vriendengroep is best een bijzondere samenstelling. Hij is ontstaan als vrienden van vrienden, die niet eens vaak met elkaar omgingen, maar die deze speciale minivakantie als gemene deler hadden. Inmiddels zijn we dus goed bevriend geraakt. Het is een prachtige traditie met een groep die telkens groter wordt: elk jaar hebben we wel weer een nieuw lid dat meegaat, omdat er zo ongeveer ieder jaar kinderen bij komen. Het oudste kind is nu 15 jaar, de jongste 2. De meest onvergetelijke Oud & Nieuw? Dat vind ik een lastige vraag. Vorig jaar was de eerste keer dat alle bevriende stellen kinderen hadden: dat voelde compleet.

Een andere onvergetelijke oudejaarsavond was een jaar of acht geleden. We hadden met de groep best wel wat vuurwerk gekocht en in dat slaperige dorpje in Frankrijk dus een soort vuurwerkshow gehouden. Na afloop hoorden we in de verte applaus van de dorpsbewoners die bij elkaar zaten. De burgemeester stuurde zelfs een kaartje naar mijn schoonouders om ze te bedanken voor het entertainment. En de ene keer dat we niet zijn geweest - nu zes jaar geleden - was ook onvergetelijk. Onze dochter is namelijk op 1 januari geboren! Gevolg is dat zij haar verjaardag ieder jaar in Frankrijk mag vieren. Croissantje met een kaarsje erin en een hoop visite met een lichte kater…”

'Samen zijn en genieten kan ook in de hitte!'

Zangeres Willow Mae (30) viert de feestdagen voor het eerst met haar man en dochtertje (4) samen in het buitenland, in Costa Rica.

„Mijn man en ik hebben een pittige tijd achter de rug. Ik heb wat dingen meegemaakt in het verleden die effect hadden op zowel mij als op onze relatie. We konden daardoor moeilijk samen zijn en écht van dingen genieten. Inmiddels voel ik mij een stuk beter en ben ik als artiest bezig met de voorbereidingen van een Liefdestour in februari, waarbij je als bezoeker door middel van muziek en lezingen, producten en diensten op een ‘liefdesreis’ wordt meegenomen. Maar voordat ik daar volop mee bezig ga, ga ik tijdens de feestdagen zelf 3,5 week de liefde vieren met mijn man en 4-jarige dochtertje in Costa Rica.

Willow Mae. / Helena and sisters

Nu kunnen we eindelijk uitrusten en écht genieten; van het land natuurlijk, maar vooral van elkaar en ons dochtertje. We hebben er dus ook bewust voor gekozen ons deze feestdagen op ons eigen gezin te richten en lekker met zijn drietjes te zijn. Mijn man heeft Costa Rica uitgekozen, maar ik vind het een topkeuze. Het is een groen land, vol rust en ruimte. Volgens mij een goede plek om contact met onszelf en elkaar te hebben in de – naar het schijnt - prachtige natuur. Of het me niet gek lijkt om de feestdagen in zo’n tropische omgeving te vieren? Nee! Ik houd ontzettend van groen, dus het lijkt me juist heerlijk. Cadeautjes doen we niet aan, maar de kerst wordt wel gevierd. Gewoon door samen te zijn en lekker te genieten. Dat kan ook in de hitte! Ik kan niet wachten tot het zover is.”

'Die straat is één grote kerstshow'

Lydia (33) woont sinds juni 2018 in Vancouver, Canada samen met haar vriend. Ze viert de feestdagen dan ook daar.

„Ik werk als internationaal trainer. Eerst deed ik dat vanuit Nederland veel voor politieke partijen, nu geef ik trainingen interculturele communicatie om mensen te helpen om cultuurverschillen te begrijpen. Ik woon hier samen met mijn vriend: hij werkt als arts in het ziekenhuis van Vancouver. We kozen de stad vanwege de interessante multiculturele samenstelling die heel anders is dan in Nederland. Hier zijn bijvoorbeeld heel veel mensen uit Azië. De feestdagen vier ik nu voor de tweede keer hier. Dat is heel erg gezellig; de mensen in Vancouver zijn echt óntzettend vriendelijk en de omgeving is natuurlijk adembenemend. Vanuit de stad sta je in dertig minuten op de piste.

Lydia en haar vriend. / Privébeeld

In Vancouver letten de mensen om je heen wat meer op elkaar. Je wordt heel warm opgevangen en mensen zijn onwijs gastvrij. Vorig jaar hebben we kerst bijvoorbeeld gevierd bij een Nederlandse oud-diplomaat. Wat hier heel anders is met de feestdagen dan in Nederland, zijn de versieringen: die zijn hier veel uitgebreider. Er is hier in Vancouver bijvoorbeeld een straat waarin bewoners strijden om mooiste versieringen: die straat is één grote kerstshow. Als je daarheen gaat krijg je gluhwein en mag je stemmen op het mooist versierde huis. Wat ik moeilijk vind is dat ik mijn familie mis met de feestdagen. Het liefst zou ik op beide plekken tegelijk zijn, maar zo werkt het natuurlijk niet. Gelukkig is er FaceTime! Dit jaar sta ik met de feestdagen op de piste. Ik heb een skiresort uitgekozen waar een Nederlander een café heeft waar hij ook Bossche bollen serveert: toch nog een beetje Nederland in Canada!”