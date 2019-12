Extra's voor op je hotelkamer: wandelende tak, goudvis en dj-set

Hotels halen (van) alles uit de kast, van een wandelende tak tot cocktailset op de kamer én een dj-set voor je eigen househotelroomparty.

„Dit is echt géniaal voor een afterparty met vrienden op je hotelkamer!” Mouad Ben Chaib zit op z’n knieën voor het masterbed in de Play Room, de grootste hotelkamer van The Student Hotel aan de Amsterdamse Wibautstraat. Voor hem ligt een dj-set van Pioneer, de DDJ 200 Controller, die er bijna uitziet als speelgoed hier in de Play Room, maar waar een ‘ziek goed’ geluid uit komt, volgens hem en de andere gasten op dit lanceringsfeestje. De acteur aait even over het bed, ,,ik was hier twee weken geleden nog, we hadden de kamer gehuurd voor een verjaardagsfeestje.” Was erg gezellig ja, grijnst hij, „we waren met twaalf man, maar toen was deze dj-set er nog niet.” Dus hadden ze zelf een set meegenomen. Hij heeft wel ‘een beetje ervaring’ met draaien, maar de dj-set is er ook voor ‘dj-ummies’ en je kunt hem huren als een extra service als je in het hotel logeert.

Acteur Mouad kan al wel een beetje draaien, vertelt hij hier

Silent disco

„Wie weet staat hier wel de nieuwe Martin Garrix op!” Chief brand officer Jason Steere ziet het helemaal zitten. Hij wilde ‘iets spannends’ toevoegen aan The Student Hotel, ,,We willen dat onze gasten nieuwsgierig blijven en geïnspireerd raken, en hoe kan dat nou beter dan iets leren dat heel leuk is om te doen?” Bang voor geluidsoverlast is hij overigens niet: elke Pioneer-set wordt geleverd met twee hoofdtelefoons (zonder luidsprekers). ,,Een silent discofeestje kan ook geweldig zijn. We moeten aan alle gasten denken en op deze manier kun je een feestje geven én kan je buurman lekker doorslapen.” Behalve de roomservice, staat de dj-set ook in de lobby (ook in de andere vestigingen), ,,we ontvangen graag locals om de apparatuur gebruiken, omdat ze het zich anders misschien niet kunnen veroorloven. We willen talent altijd een podium geven.”

Fluffy

Hotels doen in tijden van AirBnB en héél veel andere hotels, steeds meer om zich te onderscheiden, ziet Vincent van Dijk, hotelliefhebber en trendwatcher bij HBMEO. „Tegenwoordig hebben veel hotels een goed bed, een regendouche en fluffy handdoeken en dat is fijn, maar niet genoeg. Hotels zoeken iets bijzonders waar gasten over gaan praten, waarover geschreven wordt en wat natuurlijk instagrammable is.” Bij Sir Adam in de ADAM Toren kun je plaatjes mee naar je kamer nemen om af te spelen op een vintage platenspeler, in Townhouse in Maastricht staat de hele dag een pan soep op voor de gasten en bij Mabi City Centre Hotel, ook in Maastricht, mag je eindeloos bingewatchen in de in-huis bioscoop met dertien stoelen.

Nepcreativiteit

„Veel hotels hebben ook gekke dingen in de minibar, zoals een seksspeeltje en Van der Valk Akersloot biedt een suite aan met een eigen privézwembad.” Toch zijn de meeste hotels helaas niet zo creatief. ,„Ik ben afgelopen jaren in zoveel hotels geweest die een badeendje meegeven. Dat hebben ze dan ooit ergens gezien en gekopieerd. Terwijl niemand meer een bad heeft en plastic nou niet echt milieuvriendelijk is. Dat soort nepcreativiteit kan de plank ook volslagen misslaan. Net als die zogenaamd grappig bedoelde teksten op de muren die al zo vaak gekopieerd zijn.” De hotelconnaisseur -hij logeerde ooit een heel jaar lang elke nacht in een ander Amsterdams hotel en schreef het boek ‘Amsterdam Slaapt’- was laatst blij verrast toen hij de hotelkamer opende in Barcelona bij Sir Victor. ,,Er stond een cocktailset klaar, compleet met citroen en alles, zodat je je eigen cocktail kunt mixen. Niet dat ik dat doe, maar het idee vind ik heel fijn. Net als de denim ochtendjas. Dat zijn dingen waarmee je je ook kunt onderscheiden.” Op 18 januari organiseert hij weer de jaarlijkse populaire Hotelnacht, waar je tegen gereduceerde prijzen in de Amsterdamse hotels kunt logeren en je de hele avond/nacht van hotelfeestje naar hotelbar hopt. „Óók een manier voor hotels om op te vallen.”

wandelende tak mee voor de gezelligheid

In Kaboom Hotel in Maastricht krijg je voor 4, 50 euro een wandelende tak mee naar je kamer. ,,We willen gasten verrassen en als het kan met een dosis humor,” licht ‘Ambassador of Buzz’ Anique Strijthaegen toe. „Een wandelende tak op je hotelkamer, dat verwacht je toch niet?!”

Ze gaan dagelijks uit logeren, „Ze houden wel van gasten entertainen en zijn geliefd gezelschap, al helemaal als je alleen slaapt, ideaal om jou als gast gezelschap te houden. Gasten zijn er laaiend enthousiast over.” Ze heten familie K. Boom, ,,we hebben ze Karel en Katrien genoemd, hun kids heten Karolien en Kanye. Het verhaal gaat dat ze via de patiotuin naar binnen zijn geslopen en sindsdien nooit meer zijn weggegaan. Af en toe is er zeker een overlijden, maar de wandelende takken zorgen gelukkig ook voor nageslacht.” Waar hotelgasten nog weleens een zeepje of wat mee ’jatten’ van de kamer, gebeurt dat niet met hun geliefde wandelende takken. „We hebben ze een veilig tehuis in een terrarium gegeven waar de gast niet in kan. Dat zou familie K. Boom niet op prijs stellen ook, teveel geaai...” In Townhouse Designhotel, ook van hen, staat de eerdergenoemde pan soep de hele dag op het vuur te pruttelen en verhuren ze sinds 2009 hun huisvis Blub. ,,We waren het eerste hotel in Nederland dat een huisdier verhuurde en tien jaar na dato is dat nog altijd een doorslaand succes.”