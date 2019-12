Expeditie Robinson-winnaar: ‘Ik verstopte thuis mijn kiwi’

Hugo Kennis wist al vijf maanden dat hij de winnaar is van Expeditie Robinson 2019, maar nu iedereen het mag weten, komt het besef pas écht.

„Onwerkelijk en bizar". Zo voelde het toen tv-kok Hugo Kennis (33) na vijf opnameweken weer in Nederland was. Nu iedereen het mag weten, komt datzelfde gevoel opnieuw naar boven. „Wat ik nu voel, is ongekend”, zegt de publiekslieveling na afloop van de live-uitzending in Utrecht. Het zweet druipt van zijn gezicht en de tranen staan nog in zijn ogen. „Dit is zo’n onwijze ontlading.”

‘Hugo, hier!’ ‘Hugo, foto!’ Om het podium heen hebben zich inmiddels honderden fans verzameld. Ook tijdens de uitzending was aan het gejoel duidelijk te merken dat Hugo dé favoriet was. ‘Hij is een échte Robinson’, ‘Hugo weet alles van het programma’ en ‘Als hij niet zou winnen, zou ik nooit meer kijken’ verklaren de fans hun enthousiasme voor de televisiekok.

Waanzin

Zijn ouders, broers en vrienden wisten al die tijd van niets. „Ik had het alleen aan mijn vriend verteld. Ook wel een beetje uit zelfbescherming, omdat ik anders moest onthouden wie ik het wel en niet had verteld.” Hugo wijst naar zijn vader die verderop staat. „Dat is waarom hij nu moet huilen van blijdschap." Eenmaal thuis had hij eenzelfde antwoord voor iedereen: ‘Ik ben onwijs trots en tevreden hoe ik eruit ben gegaan’. „Daarmee loog ik niet, maar dachten mensen wel: die heeft niet gewonnen.”

Hugo Kennis mag zich finalist van Expeditie Robinson 2019 noemen. / Floris Heuer

Weer wonen in een ‘gebouw’, ramen, een vriend om zich heen: het was Hugo eenmaal thuis allemaal wat te veel. „Ik had daar veel moeite mee. Glas vond ik eng, en ik sliep de eerste dagen op de grond, omdat een matras te zacht voelde. En ik bleef eten verzamelen. Dan at ik een halve kiwi en verstopte ik de andere helft achterin de koelkast. Mijn vriend vond dat dan weer en vroeg waarom ik dat deed. Maar ik had geen idee. Het is iets wat Expeditie met je doet. Dat is waanzin."

Vrienden voor het leven

Ook Eva Cleven (33), die de totempaal in de finale aan haar neus voorbij zag gaan, moest weer wennen aan weer het ‘normale’ leven. „Ik had een hele rare relatie met eten gekregen”, zegt de radio-dj na afloop. „Ik liet bijvoorbeeld thuis een stukje tosti vallen op de grond en raakte daar helemaal van in paniek. Terwijl er nog een broodzak vol lag op het aanrecht en meer dan genoeg kaas in de koelkast.”

De twee hadden op het eiland een bijzondere klik. En nog, zegt Hugo. „Zij is een vriendin geworden voor het leven. Ze zit in mijn hart en blijft in mijn hart." Eva zegt op haar beurt: „Ken je het gevoel dat je uren met iemand praat en dan het gevoel hebt dat er dan nog maar een kwartier voorbij is? Dat had ik met Hugo. Hij is zó'n goeie gast. We waren op finalisteneiland op een gegeven moment vergeten dat Expeditie Robinson nog aan de gang was.”

Meedoen aan 'zijn droomprogramma', heeft Hugo's leven veranderd. „Ik moest van mijzelf altijd het feestje aanslingeren. Door Expeditie weet ik dat niet altijd ‘aan’ hoef te staan of de gangmaker moet zijn.”