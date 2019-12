Europees akkoord over veiliger kraanwater

De veiligheid van patiënten is in gevaar geweest bij het „chaotische en ongecontroleerde” faillissement van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een rapport dat donderdag is verschenen.

Beide ziekenhuizen werden in oktober 2018 failliet verklaard. Het faillissement leidde volgens de OVV tot vertragingen en terugval in behandeltrajecten van duizenden patiënten. Operaties gingen niet door, medicijnen waren niet beschikbaar, patiënten belandden in verkeerde ziekenhuizen of er ontbraken actuele medische gegevens, staat in het rapport.

Bovendien was niet duidelijk welke faciliteiten of specialisten beschikbaar waren in het geval van complicaties bij een medische ingreep. „Daardoor konden artsen niet weloverwogen besluiten over medische ingrepen", zegt de OVV