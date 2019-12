Elektrische fiets alsmaar populairder en dit is waarom

De fietsgekke Nederlander zoeft steeds vaker op een elektrisch rijwiel door de oer-Hollandse landschappen.

Uit onderzoek van de RAI Vereniging, BOVAG en onderzoeksbureau GfK blijkt dat 2018 een fantastisch jaar was voor de verkoop van fietsen in het algemeen: er werd maar liefst 1,2 miljard euro winst gemaakt op de verkoop van meer dan 1 miljoen fietsen. Twee derde van de winst is te danken is aan de verkoop van elektrische fietsen, ook wel e-bikes genoemd. Waarom neemt de populariteit van e-bikes de laatste jaren sterk toe en wat zijn eigenlijk de voordelen van zo’n elektrische fiets?

Duurzaamheid is steeds belangrijker

Een van de grootste redenen dat men in Nederland steeds vaker kiest voor een elektrische fiets ten opzichte van het pakken van de auto, het openbaar vervoer of een andere manier van vervoer is het feit dat duurzaamheid een steeds belangrijker onderwerp is in de samenleving. We zien het alleen al op andere punten in het dagelijks leven: zo wonen Nederlanders steeds groener, is er meer en meer aandacht voor de klimaatverandering en vinden we het belangrijk(er) om spullen te recyclen of tweedehands aan te bieden. Een goede aanvulling hierop is de elektrische fiets, evenals andere elektrische vervoersmiddelen zoals de elektrische scooter of een elektrische auto. Ten opzichte van die laatste twee is de e-bike beter betaalbaar, waardoor men vaker kiest voor de e-bike dan voor een andere duurzame optie. We blijven toch Nederlanders, hè?

Foto: Colourbox

Je bent flexibel met elektrische fiets

Een andere reden waarom mensen liever elektrisch fietsen dan bijvoorbeeld de metro of de auto pakken, is het feit dat je flexibel bent met een elektrische fiets. Je kunt met zo’n e-bike namelijk behoorlijk lange afstanden afleggen binnen een relatief korte tijd. Ook vermijd je files en drukte in het openbaar vervoer, waardoor je sneller op plaats van bestemming kunt zijn dan wanneer je met de trein of de bus zou gaan. Daarnaast is tegenwind een makkie op een e-bike: waar je met een gewone fiets de longen uit je lijf moet trappen met een beetje tegenwind, heb je daar met een elektrische fiets totaal geen last van. Het is niet voor niets zo dat elektrische fietsen ook zakelijk gezien steeds interessanter worden. Tel daarbij op dat in 2020 het systeem voor fiscale bijtelling van leasefietsen een stuk gemakkelijker en daardoor overzichtelijker wordt en je hebt zakelijk gezien een hele goede deal. Je medewerkers zijn flexibel, het is betaalbaar én je kunt als bedrijf uiten dat je duurzaam bezig bent.

Elektrische fietsen zijn toegankelijker dan ooit

Natuurlijk zijn er nog best wat vooroordelen over de elektrische fiets te vinden. Zo vinden veel mensen de e-bike duur en vindt men het moeten opladen van de batterij storend. In dat geval goed nieuws, want elektrische fietsen zijn toegankelijker dan ooit. Uiteraard zit er nog steeds een prijskaartje aan een e-bike, maar door de vele vraag naar elektrisch fietsen is er ook meer aanbod gekomen. Meer aanbod betekent concurrentie en dat betekent dat de prijzen lager worden. Kortom: er is zoveel aanbod dat er inmiddels voor ieder budget wel een elektrische fiets te koop is. Wat ook fijn is, dat de accu’s van elektrische fietsen met het jaar beter en sterker worden. Ook vind je op veel openbare plekken, zoals restaurants, de mogelijkheid om je e-bike even op te laden. Kantoren en bedrijven bieden dit soort plekken ook vaak aan.

Foto: Colourbox

Nederlanders willen gezonder leven

Tot slot is er nog een overduidelijke reden waarom men vaker fietst in Nederland. Zelfs de niet zo sportieve Nederlander wordt namelijk aangetrokken door de e-bike. Het grootste vooroordeel van elektrische fietsen is de mening dat het alleen voor luie mensen is. Dat is, uiteraard, niet waar. Mensen die zonder elektrische aandrijving willen fietsen, zullen dat gewoon blijven doen. Wat juist prettig is aan de komst en de populariteit van de e-bike is het feit dat mensen die normaal niet zo van het bewegen zijn sneller worden overgehaald om toch op de fiets te stappen. Net als duurzaamheid zijn mensen zich de afgelopen jaren veel bewuster over gezond(er) leven, meer dan bijvoorbeeld tien jaar geleden. Met de elektrische fiets kun je de auto laten staan, hoef je niet meer met de bus, tram of metro en kun je je treinabonnement misschien zelfs wel opzeggen. Een e-bike past namelijk ontzettend goed in het gezonder willen leven van deze tijd.