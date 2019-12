EHBO voor dieren: 'Pas op met zout en dekens'

Oudejaarsavond komt eraan. Een ongeluk zit daarbij in een klein hoekje, ook -of misschien juist- voor dieren. Maar weet jij wat je moet doen als er iets met je hond of kat gebeurt?

Een klein noodverbandje hier en wat ontsmetten daar, zo ver kom je waarschijnlijk wel. Slechts 19 procent van de huisdiereigenaren heeft een EHBO-cursus voor dieren op zak, blijkt uit onderzoek van AniCura door het Nationaal Huisdierenpanel onder 1838 dierenbezitters. Dat kan handig zijn, want bijna 70 procent van de dieren heeft jaarlijks een ongeluk. Bijtincidenten komen het vaakst voor: 20 procent van de dieren werd gebeten of aangevallen door een ander dier. Maar de Flappie’s en Sams stappen ook weleens in glas, zo heeft 18 procent van de dieren een verwonding aan de poten opgelopen.

Ditch de deken

Je bent bij wet verplicht om, net zoals bij mensen, een dier in nood te helpen. Een EHBO-diploma voor dieren leert je bijvoorbeeld hoe je een slagaderlijke bloeding stelpt. Maar ook voorkomt het dat je, hoe goedbedoeld ook, je een gewond dier juist tegenwerkt. Dat gebeurt nogal eens, vertelt dierenarts en specialist spoedzorg Laura Ruys: „Een veelgemaakte fout is dat huisdiereigenaren bij oververhitting een natte deken over hun huisdier leggen. Het probleem hierbij is dat je het dier juist afsluit van verkoeling, waardoor hij het nog warmer krijgt. Beter is om water met een tuinslang of gieter over de vacht en de snuit heen te gieten en dan met een ventilator af te koelen.”

Nog zo’n no-go: de hond of kat zout geven om het dier te laten spugen. „Dat was vroeger heel gangbaar en werd ook door dierenartsen geadviseerd”, zegt Ruys. „Maar nu weten we dat zout in grote hoeveelheden zeer giftig is voor honden en katten en ze er zelfs aan doodgaan. Je kunt beter naar de dierenarts gaan die een speciale braakinjectie kan toedienen”, tipt de arts.

Eerst bellen

Door het hele land kun je in verschillende dierenklinieken al dan niet gratis een EHBO-cursus voor de viervoeter volgen. Maar bij wie moet je eigenlijk zijn voor de verdere hulp? Daar bestaat nogal eens verwarring over volgens Ruys.

„Je kunt altijd eerst met de lokale dierenarts bellen, die samen met jou de situatie kan inschatten en je kan vertellen wat je vervolgens het beste kunt doen. De dierenarts kan bepalen of je zelf EHBO kunt toepassen, langs moet gaan bij de dierenarts of een spoedkliniek, of dat je de dierenambulance moet bellen. Ook kan deze je eventueel helpen met de telefoonnummers van spoeddiensten.”