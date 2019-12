Duurzaamheid en social media belangrijke invloed op reisgedrag

Duurzaamheid en social media zijn twee belangrijke indicatoren als het gaat om de nieuwe ‘vliegtrends’ bij luchtvaartmaatschappij KLM. De vliegmaatschappij blikt vooruit op de ontwikkelingen van de toekomst.

Uit het consumentenonderzoek van KLM blijkt dat social media grote invloed heeft op het reisgedrag. Zo houden generatie Z en millennials bij het boeken van een reis rekening met het ‘Instagramgehalte’ van hun bestemming. Daarbij gebruiken veel reizigers vooral posts van vrienden en familie als inspiratiebron. Influencers en bekende mensen zijn minder populair voor vakantie-inspiratie, onder andere vanwege de geloofwaardigheid.

Een woordvoerder van KLM legt uit dat Instagram erg belangrijk is voor de vliegmaatschappij. „Op dit moment experimenteren we met verschillende content die zowel door onze crew als onze klanten wordt gemaakt en op ons Instagramaccount wordt geplaatst.” Daarnaast vindt een groot gedeelte van het contact tussen KLM en haar klanten plaats via sociale media. „Deze manier van communiceren volgen wij op de voet. Zo meldt 50 procent van de klanten die via de website een ticket heeft geboekt, zich aan voor vlucht-updates via WhatsApp en Messenger en ontvangt KLM 200.000 berichten per week via sociale media.”

Duurzaamheid

Ook denken aan het klimaat is een belangrijke trend binnen ons reisgedrag. Reisaanbieders als KLM, Thalys en NS werken samen om vliegreizen met treinreizen te combineren. „KLM wil een belangrijke rol spelen in de duurzame toekomst van de luchtvaart. Daarom zet KLM innovatieve stappen om haar ecologische voetafdruk te verkleinen, in nauwe samenwerking met andere belanghebbenden in de luchtvaart” , zegt de woordvoerder. Verder zijn er steeds meer passagiers die hun aandeel in de CO2-uitstoot, van hun vlucht, compenseren. Daarvoor bedacht KLM het CO2-tikkie. „Dit is een betaalverzoek via WhatsApp” , aldus de woordvoerder.

Verder lijkt vooral gemak en comfort een zichtbare trend. Zo gebruiken veel mensen voice-technologie om een vakantie te boeken. Ook kunnen we straks met een welbekende selfie door de paspoortcontrole heen. Daarnaast moeten wachttijden bij onverwachte situaties als noodweer korter worden.

Tot slot blijkt uit het rapport dat de mobiele telefoon vaker weg mag tijdens de vakantie. Ondanks dat reizigers vaak niet zonder kunnen.