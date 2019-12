Drugswegen gebruikt voor illegaal vuurwerk

Illegaal vuurwerk lijkt tegenwoordig via dezelfde wegen als drugs te worden gesmokkeld. Handelaren krijgen op deze manier hun waar ons land in.

De traditionele smokkelmanieren van illegaal vuurwerk werken niet meer. Volgens de politie is de drugsroute een oplossing voor de handelaren omdat de pakkans bij het versturen van vuurwerk via postpakketten te hoog is.

„We zien dat de gebruikte distributielijnen overeenkomen met die voor de handel in softdrugs,’’ zegt Ruud Verkuijlen, programmamanager bij de politie maandag in het AD. Er lopen volgens hem op dit moment diverse onderzoeken naar deze nieuwe vorm van vuurwerkhandel.

Focus op kopers

Het illegale vuurwerk wordt in het buitenland gehaald en eenmaal in Nederland verkocht vanuit bijvoorbeeld kofferbakken van auto’s. De politie wijst op de gevaren bij de opslag van dit vuurwerk, dat in Nederland ook in onder andere auto’s wordt bewaard in afwachting van kopers.

De politie focust zich ook nadrukkelijk op de kopers van gevaarlijk verboden vuurwerk. Dit jaar wordt informatie over adressen waar illegaal vuurwerk voor is bestemd extra snel met gemeenten gedeeld. Samen wordt ook bepaald op welke plek dat het snelste moet worden opgehaald. "Een woning in een flatgebouw krijgt bijvoorbeeld meer prioriteit dan een afgelegen huis", aldus Verkuijlen.