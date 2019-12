Dr. Love Robert ten Brink: ‘Liefde laat zich niet sturen’

Het is weer bijna tijd voor de kerstspecial van All You Need is Love. Wat staat ons deze aflevering te wachten?

Op kerstavond zal Dr. Love Robert ten Brink (64) weer zijn uiterste best doen om gebroken harten te helen en uiteengescheurde families bij elkaar te brengen.

De voorbereidingen van deze 27ste editie zijn inmiddels zo goed als achter de rug. Op het moment dat we Ten Brink spreken is hij net terug uit Zwitserland. „We hebben zes mensen van hun bed gelicht om ze mee te nemen naar de Zwitserse Alpen en ze daar te herenigen met hun grote liefdes.”

Op tijd in de studio

Al sinds 1992 is de kerstspecial van All You Need is Love vaste prik op de vooravond van kerst. Onder het mom van ‘niemand mag met kerst alleen zijn’ werkt de redactie van het populaire liefdesprogramma in de weken voorafgaand aan de uitzending overuren om alles op tijd rond te krijgen.

Zo is het ieder jaar weer lastig om de mensen daadwerkelijk op tijd de studio in te krijgen, verklapt Ten Brink. „Dit jaar hebben we erg veel visumgevoelige verhalen. Denk aan mensen die wel het geld voor een ticket hebben, maar het niet voor elkaar krijgen om een visum te regelen.”

„Sommige mensen” , vervolgt hij, „waren niet eens in het bezit van een paspoort. Omdat ze toch nooit reizen. We moesten in een enkel geval zelfs naar de ambassade in een naastgelegen land omdat de ambassade in het land zelf geen nieuwe paspoorten uitgaf.”

Blijft een feestje

Ook voor de liefdesdokter blijft de uitzending ieder jaar weer een feestje. Het feit dat het alweer de 27ste editie is, heeft zo zijn voordelen. „We krijgen vanuit RTL heel veel vrijheid om er iets moois van te maken.” Ook Schiphol is inmiddels bekend met het fenomeen. „We mochten in onze kerstbus naar de gate rijden en hebben mogen filmen vanuit de verkeerstoren.”

Met de liefdesbus naar de gate. / Foto: Robert ten Brink / RTL

Om aanmeldingen zit het programma nooit verlegen. Ieder jaar is het weer een kunst om de mooie verhalen eruit te pikken. „Het liefst hebben we een mooie balans van familie- en liefdesverhalen. Mensen willen niet twee uur lang hetzelfde aanhoren.”

Zelf heeft Van den Brink nooit een grote liefde gehad aan de andere kant van de wereld. „Nee, gelukkig heb ik het zelf altijd dichterbij huis gezocht. Ik denk dan ook: 'wat doe je jezelf aan', maar de liefde laat zich natuurlijk niet sturen.”

Moment van bezinning

Gevraagd naar zijn mooiste momenten blijft het even stil. „Het is bijna ondoenlijk om iets op te noemen. Ik ben veel vergeten, maar zou je me naar iets specifieks vragen dan schiet me vaak wel iets te binnen, daarbij hou je met sommige mensen contact.”

Net als gemiddeld twee miljoen andere Nederlanders zal ook Ten Brink kerstavond voor de buis zitten. „Het is de enige keer in het jaar dat ik het aankan naar mezelf te kijken, dat vind ik ook fijn om zo een duidelijk beeld te krijgen van wat we met zijn allen neergezet hebben.” Verder is kerst voor de familie Ten Brink een tijd van bezinning. „Er wordt veel gespeecht, en er is lekker eten en goede wijn.”