Donderdag pakjesavond, maar we vieren het later

Sinterklaasavond vieren we in Nederland massaal te laat. Twee keer zoveel mensen, vergeleken met de hoeveelheid vierders op Pakjesavond zelf, pakken komend weekend de cadeautjes uit.

Dat blijkt uit het jaarlijkse feestdagenonderzoek van Lootjestrekken.nl, de website waarop je het lootjes trekken gratis kunt regelen, zonder dat de hele familie bij elkaar hoeft te komen.

Naast het massale ‘late vieren’, komt uit het onderzoeken naar voren dat een pakjesavond tijdens Kerstmis in ons land populairder wordt. Een trend die al enkele jaren te zien is en die zich doorzet, meldt Arjan Kuiper van Lootjestrekken.

Meer geld naar Kerstmis

„Sinterklaas levert aan populariteit in. 50 procent van de Nederlanders viert dit jaar Sinterklaas, in 2015 was dit nog 61 procent. Van de respondenten (duizend Nederlanders van 18 jaar en ouder, red.) trekt 20 procent dit jaar lootjes voor kerst. Dat was vorig jaar 16 procent.”

De feestvierders verdelen hun budget ook anders dan een jaar geleden. „De geplande uitgaven voor Sinterklaas zijn dit jaar licht gedaald naar 109 euro per persoon. Kuipers: „Mensen geven aan meer uit te willen geven voor kerst. De geplande kerstuitgaven zijn in 2019 141 euro per persoon. Dat is een stijging van 8 procent ten opzichte van vorig jaar.” Kuipers vindt dat best logisch: „Kerst is natuurlijk bij uitstek een feest dat je met vrienden en familie viert.”