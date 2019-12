Dit zijn de presentatoren van het Songfestival

Online platform SAFE biedt vrouwen die slachtoffer zijn van partnergeweld hulp. Het Radboudumc richtte het platform op om de drempel naar hulpverlening te verlagen.

1 op de 3 vrouwen maakt ooit in haar leven één of meer typen geweld mee door een (ex-)partner. Praten over dit onderwerp of hulp zoeken lijkt voor veel vrouwen nog moeilijk. Het Radboudumc, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, deed onderzoek naar partnergeweld en richtte het platform SAFE op. Bezoekers van de website www.safewoman.nl vinden hier informatie en opties voor hulp en steun.

Nicole van Gelder is onderzoeker en mede-oprichter van SAFE en benadrukt dat dit het eerste online platform is in Europa dat hulp biedt voor deze doelgroep. „We spreken over een maatschappelijk probleem. Vrouwen die slachtoffer zijn van partnergeweld vinden het moeilijk om hulp te zoeken. Dit platform is er om de drempels te verlagen.” Onder meer angst, schuldgevoel en schaamte zijn volgens Van Gelder redenen dat vrouwen niet aan de bel trekken. „Het is de bedoeling dat slachtoffers door SAFE sneller uit een gewelddadige situatie komen.”