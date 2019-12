Dertien aanhoudingen bij rellen in Duindorp

Werknemers hebben behoefte aan feedback, maar managers spreken het lang niet altijd uit als ze tevreden zijn. Gelukkig zijn er ook allerlei subtiele manieren om te merken dat je goed bezig bent.

Met buikpijn en zwetende handen zit je tegenover je manager. Het is december, tijd voor het eindejaarsgesprek. Na een jaar hard werken hoor je eindelijk of je leidinggevende tevreden is. Spannend, want op basis van je beoordeling krijg je misschien wel een hogere bonus.

„Zo'n jaarlijkse evaluatie past niet meer bij de huidige manier van werken", vindt Maaike Blansjaar, beleidsadviseur HR bij Achmea. De verzekeraar stopte op 1 januari 2019 met jaarlijkse gesprekken. Sindsdien krijgen de 12.000 medewerkers 'doorlopende feedback'. „Mensen werken steeds meer in wisselende rollen of in tijdelijke projectteams. Er gebeurt veel te veel in een jaar om in januari afspraken te maken en daar pas in december op terug te komen."