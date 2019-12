Dag van de Doggybag en Groene Voetstappenweek staan er in 2020 op!

Klassiekers als Dag van Duurzaamheid en Movember staan ook in 2020 op de Issuekalender. Nieuwkomers zijn: Dag van de Doggybag, Dag van het Veilig Vuurwerk Vieren, Week van het Oorsuizen en Dag van het Luisteren.

Zo veel nieuws...

Het is de redding voor menig journalist/redacteur op inspiratieloze dagen. De Issuekalender waarop zo’n beetje elke dag van het jaar wel een ‘dag of week van de’ is, of zelfs meerdere. Vandaag komt de 2020 kalender uit, samengesteld door communicatieadviesbureau De Issuemakers en met ruim 440 ‘dagen/weken/maanden van’ slash issues is-ie propvoller dan ooit, met nieuwkomers als de Groene Voetstappenweek, Dag van de Doggybag, Dag van het Veilig Vuurwerk Vieren, Week van het Oorsuizen. Volgens Michelle Derks van De Issuemakers is de groei deels te verklaren doordat steeds meer organisaties inzien dat het een effectief middel is om aandacht van het publiek te krijgen. „Anno 2019 is het lastig om met je verhaal ergens tussen te komen. Er is zo veel nieuws en wanneer je wil opvallen tussen de massa, dan loont het om een moment te creëren waarop alle inspanningen rondom een issue zich clusteren.”

Inhakers

Steeds meer kleinere initiatieven haken in op al bestaande issuemomenten. „Een mooi voorbeeld hiervan is Geen BH-Dag op 13 oktober in de Wereld Borstkankermaand.” Een goed moment is niet zomaar een leuk of grappig moment, maar dient een duidelijk maatschappelijk doel. „We adviseren organisaties altijd te zorgen voor een lange termijn doelstelling. Een issue is namelijk vaak niet na een jaar al opgelost. Daarbij kan het nooit een commercieel doel hebben. Daar prikken mensen heel snel doorheen.” Issuemomenten worden door individuen, maatschappelijke organisaties, bedrijven, media of de politiek gestart. Meestal zijn het organisaties die zich al inzetten voor het oplossen van een issue, bijvoorbeeld voor onderzoek van levensbedreigende ziekten of de rechten van kwetsbare groepen in de maatschappij.

Ze begrijpt dat mensen soms weleens het 'alwéér een dag van de...-gevoel' hebben. „Toch denken wij niet dat er te veel momenten zijn. Voor elke issue is een eigen groep geïnteresseerden of betrokkenen. Vrouwen zullen zich meer aangetrokken voelen tot borstkankermaand en mannen tot Movember. Het is wel belangrijk dat organisatoren blijven laten zien waarom ze relevant zijn en welke oplossing ze willen bieden. Anders ligt de kans dat mensen zich afkeren zeker op de loer."

En of het echt werkt? Derks denkt van wel. „We zien dat het in het leven roepen van deze momenten zijn vruchten kan afwerpen. De focus werkt goed als communicatiemiddel en concentreert (media-)aandacht. Je creëert een logisch moment om het over een isue te hebben.” 15 maart spant de kroon met de Internationale dag van de Slaap, Nationale pannekoekendag, Bewust Veilig dag én Werelddag van de Rechten van de Consument. Niet erg, „maar de kans dat de aandacht versplintert is er wel.”