Bouterse door 1500 aanhangers onthaald bij terugkeer in Suriname

De Surinaamse president Desi Bouterse, die afgelopen vrijdag is veroordeeld tot 20 jaar cel, is zondagmorgen rond 06.00 uur geland op luchthaven Johan Adolf Pengel.

Hij is door een grote menigte, van zo’n 1500 mensen, enthousiast onthaald. Al zingend en met vlaggen wapperend stonden ze hem buiten op te wachten bij de aankomsthal. „We want Bouta”, schreeuwden ze luidkeels.

Staatsbezoek

Bouterse, die terugkeerde na een staatsbezoek aan China, sprak de menigte kort toe. Hij toonde zich erg verrast door de massale opkomst en zei dat hij dat niet verwacht had. Hij riep zijn aanhangers op met hem mee te gaan naar Colakreek, waar hij een persconferentie hield. Hij ging in op zijn veroordeling. „We blijven binnen wet- en regelgeving. We respecteren alles en iedereen. Politiek moet met politiek worden beantwoord”, zei Bouterse. Hij was niet verrast door de veroordeling. „Het politieke spel wordt zo openlijk gespeeld, dus het was duidelijk wat er zou komen.”

De aanhangers van de president trokken naar de luchthaven na een oproep van de Nationale Democratisch Partij, de politieke partij van Bouterse, om hem te verwelkomen. Uren voor zijn aankomst stond er al een flinke file op de weg naar het vliegveld. De NDP had ongeveer 70 bussen geregeld waarmee de leden naar het vliegveld zijn vervoerd. Ook ministers en hoge ambtenaren zouden massaal gehoor hebben gegeven aan de oproep.

Hoger beroep

De krijgsraad in Paramaribo veroordeelde de 74-jarige Bouterse vrijdag onverwachts tot 20 jaar voor zijn rol in de Decembermoorden in 1982. Toen werden vijftien politieke tegenstanders vermoord. Hij hoeft niet meteen de gevangenis in. De advocaat van Bouterse heeft al gezegd hoger beroep in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.

Binnen de partij van Bouterse leeft het gevoel dat het proces wordt geregisseerd door Nederland. Zo verwees de ondervoorzitter zondag naar een uitspraak die premier Mark Rutte vrijdag deed nog vóór de krijgsraad het vonnis tegen de oud-legerleider had uitgesproken. Rutte zei dat „Bouterse zich gewoon moet verantwoorden voor wat hij daar gedaan heeft”.

Nadat de krijgsraad uitspraak had gedaan, schaarden vijf landen zich achter de reactie van minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken, dat het vonnis tegen Bouterse moet worden gerespecteerd. Diplomaten van Frankrijk, Duitsland, Spanje, Groot-Brittannië en Verenigde Staten noemden het ‘cruciaal dat het slotvonnis wordt uitgevoerd.