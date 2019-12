Bos kleiner dan voetbalveld belangrijker dan gedacht

Donderdag viert Nederland weer pakjesavond. Op veel verlanglijstjes staan tegenwoordig computergames. De game-industrie staat al lang niet meer in de kinderschoenen en er gaat zelfs meer geld in om dan de film- en muziekindustrie bij elkaar. Voor deze week heeft Richard Otto van medianieuwsplatform Spreekbuis.nl daarom de meest interessante podcasts over gaming geselecteerd.

1. Gamersnet Podcast

Wekelijks schuiven meerdere redacteuren van Gamersnet.nl aan om hun week in games en gebeurtenissen te bespreken. In de podcast ben je deelgenoot van verhitte discussies over games, consoles en game-accessoires, maar ook van nerdy praatjes.

2. Gamer.nl podcast

Ron Vorstermans en Erik Nusselder, twee ervaren gamejournalisten, praten in de podcast van Gamer.nl over de wereld van games. Vorig jaar was Gamer.nl bij de Online Radio Awards genomineerd voor beste podcast, dankzij een grote schare fans en de uitmuntende podcast-presentatie.