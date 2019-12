Boerenactie 18 december voorlopig nog mysterie

De boeren gaan woensdag 18 december opnieuw actievoeren. Dat heeft een woordvoerder van Farmers Defence Force (FDF) bevestigd. Hoe de actie eruit gaat zien, blijft voorlopig nog een mysterie.

De actiegroep wil niet bekendmaken wat voor soort actie er 18 december gevoerd gaat worden. Wel is bekend dat het de gehele dag in beslag neemt en mogelijk kan worden verlengd. „Voorlopig laten we het nog in het midden”, zegt FDF-voorlichter Jeroen van Maanen. „We hebben afgelopen week gezien dat als mensen zenuwachtig beginnen te worden (over wat er zal gaan gebeuren, red.), er vaak nog wat dingetjes ten positieve verschuiven.”

De boeren zijn ontevreden over hoe de overheid handelt met het plan dat de gehele landbouw heeft opgesteld. „Met de acties op 1 en 16 oktober zijn wij als gehele landbouw in één hok gekropen en hebben we een plan gemaakt waar de landbouw collectief achter staat. We zien nu dat dat plan niet serieus wordt genomen. Als de politiek niet uitkijkt, heeft het de hele landbouw tegen zich”, legt de FDF-woordvoerder uit. Op 1 en 16 oktober stond onder meer het Malieveld in Den Haag vol met trekkers.

Farmers Defence Force heeft dinsdagavond nog een gesprek met het Landbouw Collectief, een koepelorganisatie van agrarische belangenclubs. Daarnaast staat er voor vrijdag in Amsterdam een actie van Agractie op de Dam gepland. Maandag staat ook een ontbijt met premier Mark Rutte en met minister Carola Schouten (Landbouw) gepland met een groep boeren van het Landbouw Collectief.

Toenemende sympathie

Afgelopen dagen werd wel het plan genoemd om de Nederlandse voedselvoorziening te ontregelen door wegen naar distributiecentra van supermarkten te blokkeren. Maar of dit echt gaat gebeuren, is nog niet zeker. „Er zijn verschillende opties voor de nieuwe actie mogelijk en dit is er inderdaad één van”, aldus Van Maanen.

De vraag is of met dit plan de sympathie, die de boeren nu nog hebben, met deze actie niet verdwijnt. Maar dat valt volgens Van Maanen wel mee. „Wat wij vanuit alle kanten vernemen is dat die sympathie groot is en zo niet alleen maar groter wordt. Natuurlijk zullen mensen na gaan denken over wat er gebeurt als ze straks een week zonder voedsel zitten en of het middel het doel dan niet voorbijschiet. Maar wij zijn er maximaal op gericht om de burger mee te krijgen in plaats van tegen.”

Gewonnen oorlog

Verschillende media melden dat het nog niet zeker is dat er volgende week actiegevoerd gaat worden. Maar de FDF-woordvoerder twijfelt hier eigenlijk niet meer over. „Op het laatste moment dingen afzeggen brengt namelijk een risico met zich mee. Want als een deel van de achterban zich niet fatsoenlijk gehoord voelt, dan gaan die straks op eigen houtje dingen doen. We kunnen het beter gecontroleerd en gezamenlijk doen.”

Met de actie van volgende week woensdag willen de boeren veranderend beleid op het gebied van stikstof, PFAS en klimaat, maar ook een beter verdienmodel voor de primaire producent. Een mogelijke reden om de actie nog af te blazen, zou volgens Van Maanen een succesvol gesprek met Rutte kunnen zijn, waaruit concrete plannen blijken voor de landbouw. „Als hij maandagmorgen zegt dat we een deal hebben en ze volle bak met ons aan de gang gaan, dan heeft dat natuurlijk wel invloed op de actie van woensdag.”

Maar hij heeft er zelf geen hoge verwachtingen van. „Als het om mooie woorden ging, hadden we de oorlog allang gewonnen. Maar helaas. Tot op heden zijn de mooie uitspraken van Den Haag nog niet omgezet in daden. Dat gevoel leeft bij zowel ons als de achterban.”

Verwacht wordt dat er een groot aantal boeren meedoet met de aangekondigde actie. „Als wij de signalen met het gevoel vanuit de achterban moeten overbrengen, dan denk ik dat er veel boeren meedoen. Echt veel. Het kan zelfs zijn dat het voorgaande acties overtreft.”