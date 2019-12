Boeren en bouwers weg op voor protesten, files lopen op

Boeren in het hele land vertrekken langzamerhand vanaf hun verzamellocaties. Ook vandaag protesteert de groep in heel Nederland.

Volgens Omroep Brabant lijken protestboeren een rondje te willen maken langs industriële bedrijven. Zo wordt opgeroepen eerst naar de Amercentrale in Geertruidenberg te trekken, daarna naar industrieterrein Moerdijk en om via Etten-Leur naar Breda Airport te gaan. RTV Noord meldt dat boeren via de A7 naar de Eemshaven gaan.

Van Twente naar Hilversum

Vanuit Assen willen boeren en bouwers naar Den Haag. In het Overijsselse Deurningen staan zo'n tweehonderd trekkers, met nog onbekende bestemming. Omroep Gelderland meldt dat de politie tractoren gaat bekeuren die op de snelweg rijden. Er zouden een kleine vijfhonderd trekkers onderweg zijn van Twente naar Hilversum.

Actievoerders in de omgeving van Alkmaar, stuiten op de politie. Die heeft aangekondigd actief te handhaven en bekeuringen uit te delen zodra ze met die voertuigen de weg op willen. Tot nu toe zijn drie bestuurders van een tractor bij de Wijkertunnel in de A9 tegengehouden en bekeurd. In Alkmaar verzamelen actievoerders zich bij het AZ-stadion.

De politie heeft op de A2 (bij afslag Vught) en bij de High Tech Campus in Eindhoven zestien tractoren van de weg gehaald. De bestuurders krijgen een bekeuring. Het rijden met trekkers op de snelweg is gevaarlijk, aldus de politie.

Duitse boeren

Ruim honderd boeren uit de Duitse grensstreek hebben zich aangesloten bij een protesterende groep boeren uit de Achterhoek. Vanuit het plaatsje Mariënvelde zijn ongeveer driehonderd boeren op trekkers vertrokken richting Arnhem.

De groep Duitsers en Nederlanders wil naar het Gelderse Provinciehuis om daar de verantwoordelijk bestuurder toe te spreken. In lokale media zeggen actievoerders dat ze daarna zullen opstomen naar het Mediapark in Hilversum. Een andere groep actievoerders is vanuit het Rivierengebied onderweg over de snelweg A15. Ook zij zeggen naar het Mediapark te gaan.

Files

Op de snelwegen rijden inmiddels steeds meer boeren. De protestacties zorgen rond 07.15 uur vooral voor vertraging op de A1 bij Deventer (al 10 kilometer file), en op de A7 en de A32 bij Heerenveen, meldt de ANWB. Ook op de A58 richting Bergen op Zoom is hinder, evenals op de A27 bij Noordeloos.

Rijkswaterstaat adviseert automobilisten hun snelheid aan te passen 'mocht je ze tegenkomen'. Volgens lokale media willen vanuit Drenthe boeren langzaam over de snelweg rijden naar Den Haag.

Boeren blokkeren bij Nedcar in Born (Limburg) de op- en afritten van de A2. Daardoor ontstaan daar lange files.

Drukke ochtendspits

De ANWB spreekt rond 08.00 uur van een behoorlijk drukke ochtendspits. Met op dat tijdstip rond de 400 kilometer file, in plaats van de op woensdag gebruikelijke 250.

Volgens de ANWB begon de hinder vroeg in de ochtend vooral in het noorden en oosten en spreidde die zich als een olievlek uit over de rest van het land. Inmiddels merken automobilisten er ‘veel meer van dan een uur geleden’. Het is nu erg druk op de A7 bij Groningen, op de A12 richting Utrecht en richting Den Haag, in het midden van het land op de A15 vanuit Nijmegen, en bij de knooppunten bij Gorinchem en Hoevelaken. In het zuiden is er veel vertraging op de A73.