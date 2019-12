Bejaarde vrouw (87) neergestoken in Apeldoorn

Een vrouw van 87 jaar is neergestoken in een woning in Apeldoorn. Een 61-jarige vrouw is als verdachte aangehouden. Volgens de politie zijn de twee bekenden van elkaar.

Getuigen zeggen tegen De Stentor dat het gaat om de dochter van de bejaarde vrouw, maar dat wil de politie niet bevestigen.

Omgeving afgezet

De omgeving van de woning aan de Zilversmidshoeve is afgezet voor onderzoek. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe is, is niet bekendgemaakt.

Ook de toedracht van het steekincident is niet bekend.