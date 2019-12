Bankovervaller waant zich Robin Hood en deelt zijn buit uit

Een bankovervaller voelde zich Robin Hood (of de Kerstman) en deelde zijn buit uit.

Ook bankovervallers blijken niet immuun voor de kerstsfeer die eind december op de meeste plaatsen in de lucht hangt, of in de bank. In Colorado Springs, in de Amerikaanse staat Colorado, hebben ze het aan den lijve ondervonden. Daar heeft een man een bankfiliaal overvallen op geheel eigen wijze. Hij zei dat hij een vuurwapen bij zich droeg en sloeg zijn slag, om vervolgens bij het verlaten van de bank in ware Robin Hood-stijl zijn buit onder de verraste voorbijgangers uit te strooien. Hij wenste hen daarbij verschillende keren een 'merry Christmas'.

De 65-jarige David Wayne Oliver overviel de bank rond 12.30 uur en plofte daarna neer voor een vestiging van Starbucks, waar hij geduldig op de politie wachtte. Volgens plaatselijke media toonden de fortuinlijke passanten zich van hun eerlijke kant en brachten ze het geld terug naar de bank. Het is nog onduidelijk hoeveel hij bij zijn overval buit had gemaakt maar de politie spreekt van 'duizenden dollars' die nog missen. De verdachte is overgebracht naar een huis van bewaring.