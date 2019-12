ANWB: Meer files in 2019

Kans op een mistige oud en nieuw, waardoor vuurwerk slecht te zien is. Maar het blijft wel droog!

Zoals het er nu voorstaat, starten we oudjaarsdag met bewolking en lokaal wat regen en eindigen we de dag met rustig weer meldt Weerplaza. Omdat er een zwakke tot matige zuidwestenwind waait, is het waarschijnlijk zacht en kan het kwik stijgen tot 8 graden. In de loop van de dag komt een hogedrukgebied dichterbij. Het klaart vaker op en de wind valt min of meer weg.

Dit betekent goed nieuws voor vuurwerkliefhebbers, zegt ook Weeronline. De kans op rustig droog weer tijdens de jaarwisseling is groot en daardoor kunnen de vuurpijlen veilig de lucht in. Er is wel een keerzijde aan het rustige weer: er kan dichte mist ontstaan en de luchtkwaliteit is tijdens en na de jaarwisseling erg slecht, ook door de fijnstof van vuurwerk.